Одна година заряджання забезпечує 50 хвилин автономного гоління

Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати бритву одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі бритви SHAVER Series 9000 містять потужну енергоефективну літій-іонну батарею з тривалим робочим ресурсом. Бритви цієї серії призначені лише для роботи в бездротовому режимі задля безпеки під час гоління з використанням води, навіть у душі.