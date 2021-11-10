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  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
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  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході
  • Досконалість у кожному проході

Більше не доступний

Shaver series 9000Електробритва для вологого та сухого гоління

S9031/12

4.6
| (235) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Зрізує до 20% більше волосся* за один прохід

Досконалість у кожному проході

  • Леза V-Track Precision

  • 8-напрямні головки ContourDetect

  • Точний тример SmartClick

Леза скеровують волосинки в оптимальне положення для ретельного гоління

Леза скеровують волосинки в оптимальне положення для ретельного гоління

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). Тому бритва голить на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

235

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

10/11/2021

Україна

Україна

Найкраща бритва яка в мене була

За весь мій досвід (більше 35 років) боротьби з волосяним покровом на моєму обличчі це найкраще рішення на даний момент, дана комплектація - нічого зайвого і ви отримуєте за привабливу ціну флагманський продукт 9000 серії. Так звичайно зручно мати кредул з автоматичною зарядкою і очищенням, але можливість мити в воді вирішує це питання. Окремо про сам механізм бриття - це просто щось неймовірне як цей причтрій охоплює всі ділянки обличчя, навіть анатомічно важкодоступні ямки на підборідді. Я дуже задоволений, плюс ще один девайс від Philips (обожнюю цей бренд).

Плюси

Дуже зручно, швидко, просто в обслуговуванні

Мінуси

Вартість змінних лез

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver

06/04/2020

Україна

Україна

Отличная бритва

Никогда не пользовался электробритвой, родители подарили и я восторге. Всегда было раздражения,а сейчас его нету. Для меня радости нет придела. Заряд долго держит,повторяет все контуры лица, особенно док-станция это лучшее что я видел.

Плюси

Долго держит заряд,водонепраницаемая

Мінуси

Нету

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

07/07/2019

Україна

Україна

Все перфекто!

Подарили такую бритву 2 года назад. Пользуюсь очень часто. Нареканий по ней нет ВООБЩЕ. Очень хорошо бреет, не надо мучиться с водой и прочими мелочами. Удобно лежит в руке. Всем рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9041/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9041/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Зрізує до 20% більше волосся порівняно із SensoTouch