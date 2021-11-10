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Леза V-Track Precision
8-напрямні головки ContourDetect
Точний тример SmartClick
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). Тому бритва голить на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Нагороди
4.6
з 5
235
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Gerasim21
10/11/2021
Україна
Найкраща бритва яка в мене була
За весь мій досвід (більше 35 років) боротьби з волосяним покровом на моєму обличчі це найкраще рішення на даний момент, дана комплектація - нічого зайвого і ви отримуєте за привабливу ціну флагманський продукт 9000 серії. Так звичайно зручно мати кредул з автоматичною зарядкою і очищенням, але можливість мити в воді вирішує це питання. Окремо про сам механізм бриття - це просто щось неймовірне як цей причтрій охоплює всі ділянки обличчя, навіть анатомічно важкодоступні ямки на підборідді. Я дуже задоволений, плюс ще один девайс від Philips (обожнюю цей бренд).
Плюси
Дуже зручно, швидко, просто в обслуговуванні
Мінуси
Вартість змінних лез
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9031/90 Wet and dry electric shaver
Bykov
06/04/2020
Україна
Отличная бритва
Никогда не пользовался электробритвой, родители подарили и я восторге. Всегда было раздражения,а сейчас его нету. Для меня радости нет придела. Заряд долго держит,повторяет все контуры лица, особенно док-станция это лучшее что я видел.
Плюси
Долго держит заряд,водонепраницаемая
Мінуси
Нету
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9151/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Ivan77
07/07/2019
Україна
Все перфекто!
Подарили такую бритву 2 года назад. Пользуюсь очень часто. Нареканий по ней нет ВООБЩЕ. Очень хорошо бреет, не надо мучиться с водой и прочими мелочами. Удобно лежит в руке. Всем рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9041/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9041/12 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Зрізує до 20% більше волосся порівняно із SensoTouch