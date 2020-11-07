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Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління.
Леза V-Track Precision
50 хв. використання/1 год. заряджання
Стайлер для бороди SmartClick
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). Тому бритва голить на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.
Нагороди
4.8
з 5
228
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
07/11/2020
Україна
PHILIPS S9511
Достоинства: 1. Самое важное достоинство - бриться получается проще, чем станком. Особенно это ощущается при бритье усов и сложных неровных места возле подбородка. При бритье усов станком – мне всегда приходилось бороться с болевыми ощущениями «сдирания» волос, с бритвой таких неприятных ощущений не возникло. Сложные неровные места, бритва бреет чище, чем станок. Так как я бреюсь станком только по ходу роста волос (против роста волос не бреюсь, потому что потом сильное раздражение кожи), то по тактильным ощущениям, когда проводишь рукой против роста волос – бритва бреет чище. 2. Бритва легкая, рука совершенно не устает в процессе бритья. 3. Функциональный и простой в понимании интерфейс, с подсказками. 4. Можно использовать влажное бритье с пеной/гелем и бриться прямо под душем. 5. В комплект входит чехол и триммер для усов и бороды. 6. Три скорости вращения лезвий - для любителей функционала. 7. Аккумулятор Li-Ion. Одной зарядки хватает на 10-12 раз. Время одной зарядки 1 час. Очень удобно для кратковременных поездок (командировка, отпуск). Особенно когда летите без багажа и когда в ручную кладь нельзя сдать острую бритву и гель/пену для бритья. 8. Эргономика и качество сборки. Кстати, собирается не в Китае, как большинство техники, а в Нидерландах. 9. Исключена возможность порезов. Важное свойство, потому что ранее станок меня подводил, и иногда перед важным совещанием на работе, приходилось клеить на лицо пластырь. Комментарий: Бритва покорила меня своим дизайном, простотой использования и легким весом. До использования этой бритвы я пользовался только станком. Эта электробритва не идет ни в какое сравнение с любым станком. Времени уходит меньше при использовании электробритвы. Я приноровился бриться вслепую, изредка поглядывая в зеркало, результат превосходный. Мягкое скольжение, как на сухой, так и на влажной коже. Я могу оправдываться сколько угодно, отвечая на вопрос почему не купил электробритву раньше, но единственное, что меня оправдает, это боязнь новых гаджетов. Щетина у меня растет быстро, если отпустить бороду, то она будет густая и жесткая. Я не доверял электробритвам и обходил стороной. Мое время пользоваться бритвой пришло этой зимой, устав от нескончаемого раздражения я все же решился попробовать разрекламированную модель. Честно признаюсь, с первого раза не удалось равномерно сбрить недельную бороду триммером, сразу же, после стрижки, я решил побриться и увидел… точнее, не увидел результата. Но, со временем, все встало в нужное русло, руки распрямились и бритва начала радовать прекрасными результатами! И это всего за несколько процедур. Звук при бритье тихий и не раздражающий, по утрам я еще никому не помешал. Раздражения я больше не наблюдал, чем очень доволен. Начал замечать, что все реже пользуюсь всяческими лосьонами и кремами после бритья. Удобная форма корпуса идеально ложиться в руку, шанса уронить, нет никакого. Проверить водонепроницаемый корпус пока не решаюсь и для чистки просто снимаю бритвенный блок. Насадки меняются легко и без усилий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-11-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-11-07
Vasiliy22
27/04/2020
Україна
Прекрасная сборка, работает как часы
Пользуюсь год, устраивает все, лезвия не тупятся. Из минусов: быстро греется но так же быстро остывает.. рекомендую )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Дата використання 2019-10-27
Alex7575
02/07/2019
Україна
Бреет превосходно
Покупкой ОООЧЕНЬ доволен! Про раздражение забыл! Суперррр, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Зрізує до 20% більше волосся порівняно із SensoTouch