Інші елементи комплектації
- SmartClean Plus
- Очищуючий картридж
- Стайлер для бороди SmartClick
- Розкішний футляр
Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконалість у кожному проході
Бритва SHAVER Series 9000 – наша найбільш досконала бритва на цей час. Унікальна технологія виявлення контурів забезпечує виняткове покриття усіх ділянок шкіри обличчя, а система V-Track спрямовує волосинки в оптимальне для зрізання положення для максимально ретельного гоління. Переглянути усі переваги
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Виберіть один із 3 режимів, який найбільше Вам підходить: делікатний – для лагідного, але водночас ретельного гоління; звичайний – для ретельного щоденного гоління; швидкий – для швидкого гоління, щоб заощадити час.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Одне натиснення кнопки, і система SmartClean PLUS чистить, зволожує і заряджає бритву, забезпечуючи максимальну ефективність її роботи з дня у день.
Змініть свій вигляд за допомогою насадки-стайлера для бороди SmartClick. Виберіть одне з 5 налаштувань довжини для створення будь-якого вигляду – від ідеальної щетини до короткої, акуратної бороди. Заокруглені кінці та гребінці запобігають подразненню шкіри.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – індикатори батареї (5-рівневий) та блокування для транспортування – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок
Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати бритву одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити для одного повноцінного гоління. Усі бритви SHAVER Series 9000 містять потужну енергоефективну літій-іонну батарею з тривалим робочим ресурсом. Бритви цієї серії призначені лише для роботи в бездротовому режимі задля безпеки під час гоління з використанням води, навіть у душі.
Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.
На цю бритву Philips надається 2-річна гарантія. Наші бритви SHAVER Series 9000 створені для ефективної та довговічної роботи і гарантують щоразу максимально ретельне гоління.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування
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JC302/50