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Рішення нехірургічної корекції
Для пласких або втягнутих сосків
2 коректори Niplette та 2 вкладиші
Втягнуті соски, які спостерігаються у 10% жінок, спричиняють психологічний стрес та ускладнюють грудне вигодовування для матері й дитини. Під час смоктання дитина має витягувати сосок. Якщо цього не відбувається, може допомогти просте, комфортне рішення – Niplette™. Воно забезпечує комфортне грудне вигодовування для жінок із пласкими або втягнутими сосками без хірургічного втручання*. Це прозора форма для сосків з ущільнюючим диском, під’єднаним до клапана та гнізда для помпи.
Найкраще користуватися Niplette до вагітності та носити протягом 8 годин на день чи вночі*. Якщо груди не надто чутливі, коректор можна також використовувати протягом перших шести місяців вагітності для забезпечення постійної корекції або після народження дитини протягом кількох хвилин перед кожним годуванням. Коректор Niplette витягуватиме соски, забезпечуючи легке захоплення і сприяючи встановленню грудного вигодовування протягом перших кількох днів. Постійна косметична корекція можлива після грудного вигодовування. У такому разі Niplette можна використовувати час від часу.
Однією рукою тримайте чашечку на ареолі соска і втягуйте повітря за допомогою 5-мл помпи для витягування соска. Користувач може керувати всмоктуванням і може тягнути сосок так, як йому зручно. Вийнявши сосок та обережно від’єднавши помпу від клапана, користувач може продовжувати непомітно носити Niplette в бюстгальтері у повсякденному житті. Перше використання максимально заохочується*.
4.0
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Частина акції
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Частина акції
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Частина акції
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF152/01 Niplette™
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
МакДжордж, професор Королівського коледжу пластичної хірургії, Niplette: інструмент для корекції втягнутих сосків без хірургічного втручання, Британський журнал пластичної хірургії (1994) том 47, стор. 46–49
Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.