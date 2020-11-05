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  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

Більше не доступний

Philips AventПустушка Classic

SCF170/18

4.9
| (126) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Стильний дизайн, гарний вигляд

Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

  • Для заспокоєння

  • 0–6 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

126

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

05/11/2020

Україна

Україна

Чудова пустушка)

Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/50 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/50 Пустушка Classic

21/10/2020

Україна

Україна

Наша палочка виручалочка!

Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.

Плюси

Тільки ЗА!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/36 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/36 Пустушка Classic

30/09/2020

Україна

Україна

Отличные пустушки

Самые красивые и самые любимые, купила уже штук 20 это точно, ребёнок их сгрызает))) но все же они достаточно прочные, никогда не переживаю что что то отломается или оторвётся, имеют отличную форму, ребёнок другие брать не хочет, только эти, они самые удобные. Большое спасибо за очередной прекрасный продукт

Плюси

Все за

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/35 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/35 Пустушка Classic

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      5. Виробник року 2014