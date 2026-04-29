КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Philips Avent Пустушка Classic

Більше не доступний

Підтримка

Philips AventПустушка Classic

SCF170/18

Philips Avent Пустушка Classic

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

User manual

  • PDF файл, 226.1 kB
  • 20 October 2020

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти