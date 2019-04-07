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Більше не доступний

Philips AventПаровий стерилізатор для мікрохвильової печі

SCF271/07

4.6
| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Стерилізує 6 пляшечок для годування за 2 хвилини

Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

Надзвичайно швидкий та простий у використанні

Надзвичайно швидкий та простий у використанні

Просто додайте води, завантажте і поставте у мікрохвильову піч на 2 хвилини: 2 хвилини за потужності 1100–1850 Ват, 4 хвилини за потужності 850–1000 Ват і 6 хвилин за потужності 500–850 Ват.

Компактність і мала вага

Компактність і мала вага

Підходить для більшості мікрохвильових печей. Зручний для транспортування.

Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Плюси

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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