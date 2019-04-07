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Просто додайте води, завантажте і поставте у мікрохвильову піч на 2 хвилини: 2 хвилини за потужності 1100–1850 Ват, 4 хвилини за потужності 850–1000 Ват і 6 хвилин за потужності 500–850 Ват.
Підходить для більшості мікрохвильових печей. Зручний для транспортування.
4.6
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Плюси
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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