Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    SCF271/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
      -{discount-value}

      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      SCF271/07
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/07 можна використовувати для стерилізації пляшечок для годування як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. baby-bottle-sterilizers

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

        Стерилізує 6 пляшечок для годування за 2 хвилини

        Надзвичайно швидкий та простий у використанні

        Надзвичайно швидкий та простий у використанні

        Просто додайте води, завантажте і поставте у мікрохвильову піч на 2 хвилини: 2 хвилини за потужності 1100–1850 Ват, 4 хвилини за потужності 850–1000 Ват і 6 хвилин за потужності 500–850 Ват.

        Компактність і мала вага

        Компактність і мала вага

        Підходить для більшості мікрохвильових печей. Зручний для транспортування.

        Велика місткість

        Велика місткість

        Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувачі Philips Avent та дві дитячі пляшечки Avent.

        Безпечне, просте використання

        Безпечне, просте використання

        Фіксатори надійно фіксують кришку, а бокові ручки залишаються холодними для безпечного виймання.

        Ефективна стерилізація

        Ефективна стерилізація

        Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.

        Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

        Ідеальний варіант для побутового використання та подорожей

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Вага та розміри

          Вага
          740  г
          Розміри
          166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм

        • У комплекті:

          Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
          1  шт.
          Щипці
          1  шт.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips