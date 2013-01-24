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Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
Цифровий паровий стерилізатор
Ціна магазину Philips
Усього:
Дисплей і звукові сигнали повідомлять про завершення стерилізації та тривалість періоду, впродовж якого предмети залишатимуться стерильними. Крім того, дисплей повідомить, якщо ви налили в стерилізатор надто мало чи забагато води, тож ви завжди будете впевненими, що стерилізацію буде виконано точно і надійно.
Перевага парового стерилізатора полягає в тому, що він набагато швидше (і безпечніше) простерилізує пляшечки порівняно зі звичним методом кип’ятіння в каструлі на плиті. Цифровий стерилізатор усього за 6 хвилин простерилізує повне завантаження з 6 пляшечок, сосок та ковпачків.
Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.
Окрім прогресивної технології, цифровим стерилізатором легко і просто користуватися. Просто додайте води, завантажте у стерилізатор пляшечки, молоковідсмоктувач чи аксесуари і виберіть режим. Режим 1 дає змогу провести один цикл стерилізації, він стане в пригоді, коли знадобиться одночасно простерилізувати всі предмети. Режим 2 призначений для стерилізації впродовж доби, він надзвичайно зручний, коли потрібно залишити предмети в стерилізаторі на ніч або діставати пляшечки по одній для кожного годування. Немає значення, який у вас режим життя: цей стерилізатор спростить щоденну стерилізацію.
Цей прогресивний стерилізатор допоможе вам завжди мати під рукою стерильну пляшечку і забезпечить стерильність вмісту впродовж доби. Він автоматично повторює цикл стерилізації кожні 6 годин. Зручна кнопка паузи дасть змогу доставляти або виймати в будь-який час потрібні елементи, а цифровий стерилізатор автоматично повторить стерилізацію вмісту.
Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.
Потужність
Вага та розміри
У комплекті:
У комплекті:
SCF145/06