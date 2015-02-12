КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання
  • Завжди готовий до використання

Більше не доступний

Philips AventЦифровий паровий стерилізатор

SCF276/42

5
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи вам більше вільного часу.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Удосконалена технологія для стерильності упродовж 24 годин

Завжди готовий до використання

  • 220–240 В

Прогресивний цифровий дисплей і звукові сигнали

Прогресивний цифровий дисплей і звукові сигнали

Дисплей і звукові сигнали повідомлять про завершення стерилізації та тривалість періоду, впродовж якого предмети залишатимуться стерильними. Крім того, дисплей повідомить, якщо ви налили в стерилізатор надто мало чи забагато води, тож ви завжди будете впевненими, що стерилізацію буде виконано точно і надійно.

Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 6 хвилин

Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 6 хвилин

Перевага парового стерилізатора полягає в тому, що він набагато швидше (і безпечніше) простерилізує пляшечки порівняно зі звичним методом кип’ятіння в каструлі на плиті. Цифровий стерилізатор усього за 6 хвилин простерилізує повне завантаження з 6 пляшечок, сосок та ковпачків.

Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Пляшечка не входить у комплект пристрою