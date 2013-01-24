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    Philips Avent

    Цифровий паровий стерилізатор

    SCF276/42
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання
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      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      SCF276/42
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 759.00грн
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      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 759.00грн
      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

      Завжди готовий до використання

      Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

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        Цифровий паровий стерилізатор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Завжди готовий до використання

        Удосконалена технологія для стерильності упродовж 24 годин

        • 220–240 В
        Прогресивний цифровий дисплей і звукові сигнали

        Прогресивний цифровий дисплей і звукові сигнали

        Дисплей і звукові сигнали повідомлять про завершення стерилізації та тривалість періоду, впродовж якого предмети залишатимуться стерильними. Крім того, дисплей повідомить, якщо ви налили в стерилізатор надто мало чи забагато води, тож ви завжди будете впевненими, що стерилізацію буде виконано точно і надійно.

        Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 6 хвилин

        Вміст стерильний і готовий до використання приблизно за 6 хвилин

        Перевага парового стерилізатора полягає в тому, що він набагато швидше (і безпечніше) простерилізує пляшечки порівняно зі звичним методом кип’ятіння в каструлі на плиті. Цифровий стерилізатор усього за 6 хвилин простерилізує повне завантаження з 6 пляшечок, сосок та ковпачків.

        Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

        Вміщає до шести пляшечок Philips Avent

        Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.

        Просто додайте води, завантажте та виберіть режим

        Просто додайте води, завантажте та виберіть режим

        Окрім прогресивної технології, цифровим стерилізатором легко і просто користуватися. Просто додайте води, завантажте у стерилізатор пляшечки, молоковідсмоктувач чи аксесуари і виберіть режим. Режим 1 дає змогу провести один цикл стерилізації, він стане в пригоді, коли знадобиться одночасно простерилізувати всі предмети. Режим 2 призначений для стерилізації впродовж доби, він надзвичайно зручний, коли потрібно залишити предмети в стерилізаторі на ніч або діставати пляшечки по одній для кожного годування. Немає значення, який у вас режим життя: цей стерилізатор спростить щоденну стерилізацію.

        Зберігає стерильність вмісту цілодобово

        Зберігає стерильність вмісту цілодобово

        Цей прогресивний стерилізатор допоможе вам завжди мати під рукою стерильну пляшечку і забезпечить стерильність вмісту впродовж доби. Він автоматично повторює цикл стерилізації кожні 6 годин. Зручна кнопка паузи дасть змогу доставляти або виймати в будь-який час потрібні елементи, а цифровий стерилізатор автоматично повторить стерилізацію вмісту.

        Додатковий захист за допомогою стерилізації природною парою

        Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          220–240  В
          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Вага та розміри

          Розміри
          320 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  мм
          Вага
          1,609  кг

        • У комплекті:

          Щипці
          1  шт.

        • У комплекті:

          Мірна ємність
          1  шт.

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