Просто додайте води, завантажте та виберіть режим

Окрім прогресивної технології, цифровим стерилізатором легко і просто користуватися. Просто додайте води, завантажте у стерилізатор пляшечки, молоковідсмоктувач чи аксесуари і виберіть режим. Режим 1 дає змогу провести один цикл стерилізації, він стане в пригоді, коли знадобиться одночасно простерилізувати всі предмети. Режим 2 призначений для стерилізації впродовж доби, він надзвичайно зручний, коли потрібно залишити предмети в стерилізаторі на ніч або діставати пляшечки по одній для кожного годування. Немає значення, який у вас режим життя: цей стерилізатор спростить щоденну стерилізацію.