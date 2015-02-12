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Більше не доступний
220–240 В
Дисплей і звукові сигнали повідомлять про завершення стерилізації та тривалість періоду, впродовж якого предмети залишатимуться стерильними. Крім того, дисплей повідомить, якщо ви налили в стерилізатор надто мало чи забагато води, тож ви завжди будете впевненими, що стерилізацію буде виконано точно і надійно.
Перевага парового стерилізатора полягає в тому, що він набагато швидше (і безпечніше) простерилізує пляшечки порівняно зі звичним методом кип’ятіння в каструлі на плиті. Цифровий стерилізатор усього за 6 хвилин простерилізує повне завантаження з 6 пляшечок, сосок та ковпачків.
Стерилізатор має витончену конструкцію, займає небагато місця на кухні, проте вміщає шість пляшечок Philips Avent або два молоковідсмоктувача Philips Avent. Два внутрішні кошики можна зчепити, щоб сформувати кошик для посудомийної машини, який суттєво спрощує попереднє миття невеликих предметів на кшталт пустушок і сосок.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
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Пляшечка не входить у комплект пристрою