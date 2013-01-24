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Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і розвивається разом із Вашою дитиною. Вона дозволяє використовувати один контейнер для зціджування, зберігання та годування дитини грудним молоком.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
Для безпечного зберігання і транспортування
Щоб зціджувати та годувати з одного контейнера, використовуйте адаптер.
Клінічно підтверджено зціджування більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*.
П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.
Країна виготовлення
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24