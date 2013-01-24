Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач

    SCF290/16
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше
      -{discount-value}

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      SCF290/16
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зціджуйте більше та швидше

      Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше та швидше

      Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      Зціджуйте більше та швидше

      Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше та швидше

      Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. breastfeeding-sets

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Ручний молоковідсмоктувач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зціджуйте більше та швидше

        Посилена ефективність ручного молоковідсмоктувача

        • Переносний набір
        У комплекті ізоляційна сумка та пакети

        У комплекті ізоляційна сумка та пакети

        Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

        Легкий у складанні та використанні

        Легкий у складанні та використанні

        Тихий і портативний.

        Запатентовані масажні подушечки

        Запатентовані масажні подушечки

        П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так

        • У комплекті:

          Ручний молоковідсмоктувач ISIS
          1  шт.
          Підставка для пляшечки/кришка для лійки
          2  шт.
          Контейнер для грудного молока (125 мл)
          2  шт.
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
          2  шт.
          Дорожня соска для новонародженого
          1  шт.
          Запасні частини
          1  шт.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips