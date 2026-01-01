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Більше не доступний

Philips AventЕлектронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

SCF292/13

Розроблений для комфорту
Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Натхненний природою

Розроблений для комфорту

  • Переносний набір

У комплекті ізоляційна сумка та пакети

У комплекті ізоляційна сумка та пакети

Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

Технічні характеристики

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