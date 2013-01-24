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Зручність і комфорт для ефективного зціджування
Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручність і комфорт для ефективного зціджування
Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги
Зручність і комфорт для ефективного зціджування
Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручність і комфорт для ефективного зціджування
Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги
Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort
Ціна магазину Philips
Усього:
Під час зціджування важливо почуватися комфортно. Кожна мама розуміє комфорт по-своєму. Цей молоковідсмоктувач дозволяє вибрати один із 4 режимів стимулювання та одне із 4 налаштувань зціджування. Завдяки цьому кожне зціджування стане ефективним та комфортним.
У мам достатньо клопотів і без пригадування оптимального налаштування, тому ми зробимо це за Вас. Ваші бажані налаштування зберігаються, тому Ви можете почати зціджувати одним натисненням кнопки. Бажаєте призупинити зціджування? Просто натисніть кнопку паузи, а для продовження натисніть кнопку відновлення. Це так просто.
Виріб працює від електроенергії. Для додаткової мобільності та бездротового використання можна також вставити батареї. Можна вставити чотири звичайні батареї 1,5 В AA або чотири акумуляторні батареї 1,2 В AA.
Під час годування грудьми діти дотримуються ритму смоктання, ковтання та дихання у співвідношенні 1:1:1. Цей молоковідсмоктувач використовує спеціальну технологію ритмічних коливань, яка розроблена для імітації ритму смоктання та ковтання молока дитиною зі швидкістю та співвідношенням (1:1) для швидкого й ефективного відтоку молока. Це забезпечує природне та комфортне зціджування.
Наш зручний дисплей із підсвіткою забезпечує непомітне зціджування вночі без потреби вмикати світло, а м’який звук завдає ще менше турбот.
Наші молоковідсмоктувачі створювалися з думкою про Ваш комфорт. М’яка та приємна текстура масажних насадок створює відчуття тепла й комфорту на шкірі, що стимулює відтік молока. А гнучкий матеріал імітує смоктання дитини, сприяючи відтоку молока.
Завдяки легкому та компактному дизайну можна легко зціджувати молоко вдома або за його межами.
Країна виготовлення
Конструкція
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02