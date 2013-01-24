Прості налаштування, які не потребують постійного контролю

У мам достатньо клопотів і без пригадування оптимального налаштування, тому ми зробимо це за Вас. Ваші бажані налаштування зберігаються, тому Ви можете почати зціджувати одним натисненням кнопки. Бажаєте призупинити зціджування? Просто натисніть кнопку паузи, а для продовження натисніть кнопку відновлення. Це так просто.