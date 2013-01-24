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    Philips Avent

    Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

    SCF301/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зручність і комфорт для ефективного зціджування Зручність і комфорт для ефективного зціджування Зручність і комфорт для ефективного зціджування
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      Philips Avent Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

      SCF301/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зручність і комфорт для ефективного зціджування

      Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

      Зручність і комфорт для ефективного зціджування

      Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

      Зручність і комфорт для ефективного зціджування

      Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

      Зручність і комфорт для ефективного зціджування

      Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

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        Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зручність і комфорт для ефективного зціджування

        • У комплекті одна пляшечка на 120 мл
        4 режими стимулювання та 4 режими зціджування для оптимального зціджування

        4 режими стимулювання та 4 режими зціджування для оптимального зціджування

        Під час зціджування важливо почуватися комфортно. Кожна мама розуміє комфорт по-своєму. Цей молоковідсмоктувач дозволяє вибрати один із 4 режимів стимулювання та одне із 4 налаштувань зціджування. Завдяки цьому кожне зціджування стане ефективним та комфортним.

        Прості налаштування, які не потребують постійного контролю

        Прості налаштування, які не потребують постійного контролю

        У мам достатньо клопотів і без пригадування оптимального налаштування, тому ми зробимо це за Вас. Ваші бажані налаштування зберігаються, тому Ви можете почати зціджувати одним натисненням кнопки. Бажаєте призупинити зціджування? Просто натисніть кнопку паузи, а для продовження натисніть кнопку відновлення. Це так просто.

        Робота від батарей та електроенергії

        Робота від батарей та електроенергії

        Виріб працює від електроенергії. Для додаткової мобільності та бездротового використання можна також вставити батареї. Можна вставити чотири звичайні батареї 1,5 В AA або чотири акумуляторні батареї 1,2 В AA.

        Розроблено для імітації ритму смоктання дитиною

        Розроблено для імітації ритму смоктання дитиною

        Під час годування грудьми діти дотримуються ритму смоктання, ковтання та дихання у співвідношенні 1:1:1. Цей молоковідсмоктувач використовує спеціальну технологію ритмічних коливань, яка розроблена для імітації ритму смоктання та ковтання молока дитиною зі швидкістю та співвідношенням (1:1) для швидкого й ефективного відтоку молока. Це забезпечує природне та комфортне зціджування.

        Негучний звук та дисплей із підсвіткою дозволяють непомітно користуватися пристроєм вдень або вночі

        Негучний звук та дисплей із підсвіткою дозволяють непомітно користуватися пристроєм вдень або вночі

        Наш зручний дисплей із підсвіткою забезпечує непомітне зціджування вночі без потреби вмикати світло, а м’який звук завдає ще менше турбот.

        М’яка масажна насадка допомагає стимулювати відтік молока

        Наші молоковідсмоктувачі створювалися з думкою про Ваш комфорт. М’яка та приємна текстура масажних насадок створює відчуття тепла й комфорту на шкірі, що стимулює відтік молока. А гнучкий матеріал імітує смоктання дитини, сприяючи відтоку молока.

        Легке зціджування, вдома або за його межами

        Завдяки легкому та компактному дизайну можна легко зціджувати молоко вдома або за його межами.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Конструкція

          Дизайн молоковідсмоктувача
          Компактний дизайн
          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон
          Ущільнюючий диск для зберігання молока
          1  шт.
          Молоковідсмоктувач
          Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

        • У комплекті:

          Корпус молоковідсмоктувача
          1  шт.
          Основний блок із трубкою
          1  шт.
          Дорожня кришка
          1  шт.

        • Простота у користуванні

          Використання молоковідсмоктувача
          Просто збирати, легко чистити, повністю сумісна лінійка

        • Функції

          Технологія ритмічних коливань
          Імітує ритм смоктання молока дитиною

        • У комплекті:

          Пляшечка Natural ємністю 125 мл
          1 шт.
          М’яка насадка
          1  шт.
          Ремінець
          1 шт.

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              • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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