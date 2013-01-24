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    Philips Avent

    Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    SCF302/13
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      SCF302/13
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Розроблений для комфорту

      Унікальний переносний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent, який не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Унікальний переносний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent, який не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

      Розроблений для комфорту

      Унікальний переносний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent, який не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Унікальний переносний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent, який не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

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        Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Розроблений для комфорту

        Електричний молоковідсмоктувач, натхненний природою

        • Переносний набір
        Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

        Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

        Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.

        Повторює Ваш ритм відсмоктування

        Повторює Ваш ритм відсмоктування

        Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.

        Більше молока у природний спосіб

        Більше молока у природний спосіб

        Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

        У комплекті ізоляційна сумка та пакети

        У комплекті ізоляційна сумка та пакети

        Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Напруга
          100–240  В
          Етап
          0–6 місяців

        • У комплекті:

          Підставка для пляшечки/кришка для лійки
          1  шт.
          Контейнер для грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Дорожня соска для новонародженого
          1  шт.
          Термоізольований пакет
          2  шт.
          Запасні частини
          1  шт.
          Контейнер для грудного молока (260 мл)
          1  шт.

        • У комплекті:

          Комплект батарей
          1  шт.
          Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
          1
          Дорожня сумка з мікрофібри
          1  шт.
          Шнур живлення
          1  шт.

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