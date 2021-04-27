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Переносний набір
Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF302/01 Elektromos mellszívó
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF302/01 Elektromos mellszívó
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.