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Більше не доступний

Philips AventЕлектронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

SCF302/13

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Розроблений для комфорту
Унікальний переносний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent, який не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Електричний молоковідсмоктувач, натхненний природою

Розроблений для комфорту

  • Переносний набір

Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

Повторює Ваш ритм відсмоктування

Повторює Ваш ритм відсмоктування

Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF302/01 Elektromos mellszívó

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF302/01 Elektromos mellszívó

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