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Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)
Ціна магазину Philips
Усього:
Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.
П’ять м’яких пелюстків-масажерів делікатно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.
Одночасне відсмоктування молока з двох грудей показало кращі результати вироблення молока. Подвійний електронний молоковідсмоктувач – єдиний молоковідсмоктувач, розроблений для підтримання однакового рівня вакууму та зціджування з обох грудей, що забезпечує ефективність використання.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Насолоджуйтесь цілковитим контролем над швидкістю, рівнем вакууму та стилем – молоковідсмоктувач можна навіть налаштувати таким чином, щоб він повторював смоктальні дії Вашої дитини.
Країна виготовлення
У комплекті:
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24