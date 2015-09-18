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Більше не доступний

Philips AventРучний молоковідсмоктувач

SCF310/12

4.6

| (24) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

Розроблений для комфорту

Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/12 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Оптимально зручний молоковідсмоктувач із масажними подушечками

Розроблений для комфорту

  • із контейнерами для зберігання молока

Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб

Легке ручне керування

Ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для тих, хто хоче зціджувати молоко час від часу та цінує компактність. Легко керувати однією рукою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

24

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/12 Laktator ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  1. Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.