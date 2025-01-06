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Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач

Більше не доступний

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Philips AventЕлектричний молоковідсмоктувач

SCF396/11

Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 45.3 kB
  • 11 May 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 373.5 kB
  • 4 January 2021

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