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  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами
  • Натхненний малюком. Ефективний для мами

Більше не доступний

Philips AventЕлектричний молоковідсмоктувач

SCF396/11

4.8
| (216) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Натхненний малюком. Ефективний для мами
Увійдіть у нову еру зціджування молока з електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent. Досконалий баланс між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний ритмом пиття дитини, а м’яка подушечка м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Дізнайтеся більше нижче.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

Натхненний малюком. Ефективний для мами

  • Одинарний

  • Найвища якість

  • Акумуляторна батарея

  • Дисплей із таймером

Технологія природного руху для швидкого відтоку молока*

Технологія природного руху для швидкого відтоку молока*

Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*

М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

216

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

13/09/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Користувалася цим молоковідсмоктувачем 1,5 роки ( майже все ГВ). Чудово допомагає впоратися з лактостазами, акумулятора вистачає на 2-3 години роботи на максимальному режимі, зарядка швидка, дуже зручно з ним подорожувати, легке миття, компактний, тихий. Всім раджу

Плюси

На акумуляторі, компактний, надовго вистачає заряду, тихий

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

02/08/2023

Україна

Україна

Дуже добре працює

Прекрасно виконує свою функцію,. Мʼяко прикладається до грудей, регулюється інтенсивність.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

01/08/2023

Україна

Україна

Дуже гарний молоковідсмоктувач

Чудовий молоковідсмоктувач! Брали саме такий, на акумуляторі, аби не сидіти біля розетки з купою дротів. Безшумний, компактний, легкий, а головне - портативний, дуже зручно взяти з собою кудись в дорогу. Молоко зціджує безболісно, має купу режимів. Цілих 16 рівнів цзіджування та 8 рівнів стимуляції! Особливо сподобалися режими стимуляції, масажу, що класно підготовує груди. Накладка на груди також виявилася дуже приємною та зручною, підлаштовується під будь-які груди. Є також режим запам'ятовування налаштувань, тож не прийшлось після кожного вмикання щось ще налаштовувати, просто ввімкнув і відпочивай поки апарат все зробить замість тебе. Єдине, що краще не нахилятися, сидіти або стояти рівно, бо інакше молоко може витікати. Дизайн гарний, мінімалістичний та сучасний. Всі знайомі та родичі рекомендували брати саме електричний, і ми, якщо чесно, спочатку сумнівалися, чи варто витрачати такі гроші, коли ручний коштує в 3 рази дешевше. Але він вартий кожної свої копійки! Надзвичайно задоволена цією покупкою, тепер надаю перевагу тільки продукції від Philip's avent!

Плюси

Якість, батарея

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

      2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

      3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

      4. З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)

      5. Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011