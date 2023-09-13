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Акумуляторна батарея
Дисплей із таймером
Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*
Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.8
з 5
216
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Cherrypie
13/09/2023
Україна
Чудовий виріб
Користувалася цим молоковідсмоктувачем 1,5 роки ( майже все ГВ). Чудово допомагає впоратися з лактостазами, акумулятора вистачає на 2-3 години роботи на максимальному режимі, зарядка швидка, дуже зручно з ним подорожувати, легке миття, компактний, тихий. Всім раджу
Плюси
На акумуляторі, компактний, надовго вистачає заряду, тихий
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
Marta424
02/08/2023
Україна
Дуже добре працює
Прекрасно виконує свою функцію,. Мʼяко прикладається до грудей, регулюється інтенсивність.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
Олексій К
01/08/2023
Україна
Дуже гарний молоковідсмоктувач
Чудовий молоковідсмоктувач! Брали саме такий, на акумуляторі, аби не сидіти біля розетки з купою дротів. Безшумний, компактний, легкий, а головне - портативний, дуже зручно взяти з собою кудись в дорогу. Молоко зціджує безболісно, має купу режимів. Цілих 16 рівнів цзіджування та 8 рівнів стимуляції! Особливо сподобалися режими стимуляції, масажу, що класно підготовує груди. Накладка на груди також виявилася дуже приємною та зручною, підлаштовується під будь-які груди. Є також режим запам'ятовування налаштувань, тож не прийшлось після кожного вмикання щось ще налаштовувати, просто ввімкнув і відпочивай поки апарат все зробить замість тебе. Єдине, що краще не нахилятися, сидіти або стояти рівно, бо інакше молоко може витікати. Дизайн гарний, мінімалістичний та сучасний. Всі знайомі та родичі рекомендували брати саме електричний, і ми, якщо чесно, спочатку сумнівалися, чи варто витрачати такі гроші, коли ручний коштує в 3 рази дешевше. Але він вартий кожної свої копійки! Надзвичайно задоволена цією покупкою, тепер надаю перевагу тільки продукції від Philip's avent!
Плюси
Якість, батарея
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF396/11 Електричний молоковідсмоктувач
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)
Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011