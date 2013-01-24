Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
За потреби трубочку можна легко замінити
Набір замінних зігнутих трубочок для Philips Avent включає 2 трубочки. Набір ідеально підходить для заміни втраченої частини або оновлення трубочки для підтримання чистоти та гігієнічності чашки у будь-який час! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
За потреби трубочку можна легко замінити
Набір замінних зігнутих трубочок для Philips Avent включає 2 трубочки. Набір ідеально підходить для заміни втраченої частини або оновлення трубочки для підтримання чистоти та гігієнічності чашки у будь-який час! Переглянути усі переваги
Чашки з трубочкою
Ціна магазину Philips
Усього:
Використовуйте для чашок із зігнутими трубочками на 300 мл. Для чашок із трубочками на 200 мл вкоротіть трубочку на 3 см за допомогою ножиць. Для легкого вимірювання див. вказівки збоку на упакуванні.
Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.
Змінну трубочку можна мити в посудомийній машині для зручності.
Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.
Країна виготовлення
У комплекті: