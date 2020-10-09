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  • За потреби трубочку можна легко замінити
  • За потреби трубочку можна легко замінити

Більше не доступний

Philips AventЧашки з трубочкою

SCF797/00

5
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
За потреби трубочку можна легко замінити
Набір замінних зігнутих трубочок для Philips Avent включає 2 трубочки. Набір ідеально підходить для заміни втраченої частини або оновлення трубочки для підтримання чистоти та гігієнічності чашки у будь-який час!
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Тримайте свою чашку з трубочкою в чудовій формі!

За потреби трубочку можна легко замінити

  • Набір змінних трубочок

  • 2 шт. в упаковці

Легка заміна трубочки для забезпечення гігієнічності

Підходить для усіх чашок із зігнутими трубочками

Підходить для усіх чашок із зігнутими трубочками

Використовуйте для чашок із зігнутими трубочками на 300 мл. Для чашок із трубочками на 200 мл вкоротіть трубочку на 3 см за допомогою ножиць. Для легкого вимірювання див. вказівки збоку на упакуванні.

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

без запаха

очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Чашки з трубочкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Чашки з трубочкою

05/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikūs!

Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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