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Більше не доступний
Набір змінних трубочок
2 шт. в упаковці
Використовуйте для чашок із зігнутими трубочками на 300 мл. Для чашок із трубочками на 200 мл вкоротіть трубочку на 3 см за допомогою ножиць. Для легкого вимірювання див. вказівки збоку на упакуванні.
Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.
5.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Natalie7777
09/10/2020
Україна
без запаха
очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Чашки з трубочкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Чашки з трубочкою
CookieDo
05/07/2019
Lietuva
Puikūs!
Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.