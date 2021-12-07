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  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
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  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління
  • Швидке, ретельне гоління

Більше не доступний

Shaver series 5000Електробритва для вологого та сухого гоління

SW5700/07

4.9
| (23) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидке, ретельне гоління
Досягніть справжнього комфорту. Відкрийте для себе гладке гоління. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладенько ковзають по Вашій шкірі для безпечного гоління.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Застосуйте силу!

Швидке, ретельне гоління

  • Система лез ComfortCut

  • 5-напрямні головки Flex

  • Точний тример SmartClick

Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.

27 поворотних лез захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

27 поворотних лез захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

27 лез, які самі заточуються. 56 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

23

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Відмінна робота бритви

Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт є дуже надійним,та чудовим в роботі)

Купив цю бритву рік тому,перейшов із звичайного станка.Це зовсім інший світ,бриє гладенько без подразнень,не потрібно ніякої піни дуже швидко в м'яко) Легко миється,і доглядається)Мені зарядки вистачає на 2 місяці,бриюсь два рази на тиждень,заряджається швидко! За рік не з'явилося ніяких нарікань,крута бритва за свої гроші! Дуже вдячний компанії Філіпс за надійність та роботу техніки) Хто сумнівається чи переходить на електробритву,то раджу переходьте ніколи не пожалкуєте)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

10/01/2018

Україна

Україна

Отлично

Очень доволен приобретением электро бритвы. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 