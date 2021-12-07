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Система лез ComfortCut
5-напрямні головки Flex
Точний тример SmartClick
Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.
27 лез, які самі заточуються. 56 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
4.9
з 5
23
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
NykS
07/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Відмінна робота бритви
Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
slavinskiyy228
01/04/2019
Україна
Цей продукт є дуже надійним,та чудовим в роботі)
Купив цю бритву рік тому,перейшов із звичайного станка.Це зовсім інший світ,бриє гладенько без подразнень,не потрібно ніякої піни дуже швидко в м'яко) Легко миється,і доглядається)Мені зарядки вистачає на 2 місяці,бриюсь два рази на тиждень,заряджається швидко! За рік не з'явилося ніяких нарікань,крута бритва за свої гроші! Дуже вдячний компанії Філіпс за надійність та роботу техніки) Хто сумнівається чи переходить на електробритву,то раджу переходьте ніколи не пожалкуєте)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Вадим
10/01/2018
Україна
Отлично
Очень доволен приобретением электро бритвы. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року