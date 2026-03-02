    Пориньте в чудовий звук

      Накладні навушники

      TAH4500BK/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Пориньте в чудовий звук

      Якщо ви шукаєте надзвичайно зручні навушники з функцією шумопоглинання для щоденного використання, то це саме те, що вам потрібно. Ви отримаєте насичений звук із глибокими басами навіть на низькій гучності. Замінні амбушури та акумулятор забезпечують максимальний комфорт і продуктивність на довгі роки.

      Пориньте в чудовий звук

      • Природний звук, динамічні баси
      • Комфортна накладна конструкція
      • Система шумопоглинання
      • Час відтворення – до 70 годин
      Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

      Спеціально налаштовані 32-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Якщо ви дивитеся фільм або граєте в ігри, то можете ввімкнути режим низької затримки в нашому додатку.

      Комфортна фіксація з замінними компонентами гарантує тривале використання

      М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.

      Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання

      Активне шумопоглинання зменшує зовнішні шуми, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і дзвінках. Ви можете залишити автоматичний параметр або скористатися додатком Philips Headphones, щоб самостійно налаштувати рівні.

      Стабільне багатоточкове з’єднання Bluetooth® і легке спарення

      Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

      Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

      Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

      Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

      Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

      До 70 годин відтворення (50 з увімкненим шумополгинанням)

      Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 70 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — 50 годин. Для швидкого підзаряджання достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.

      Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

      Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Чутливість
        113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
        Діаметр динаміків
        32  мм
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        6,0
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        21.70  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        18.50  см
        Вага брутто
        1.32  кг
        Висота
        25.50  см
        Код GTIN
        1 48 95229 17756 4
        Вага нетто
        0.50  кг
        Вага тари
        0.82  кг

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове
        Microsoft Swift Pair
        Так

      • Потужність

        Кількість батарей
        1 шт.
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        50  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        70  годин(-и)
        Швидке зарядження
        5 mins for 4 hrs
        Вага батареї (всього)
        9.52  г
        Ємність батареї (навушники)
        500  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        24.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        19.85  см
        Глибина
        5.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 17756 7
        Вага брутто
        0.332  кг
        Вага нетто
        0.168  кг
        Вага тари
        0.164  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        17.84  см
        Ширина
        15.84  см
        Глибина
        7.37  см
        Вага
        0.156  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Складаний дизайн
        Горизонтально/всередину
        Матеріал з’єднання
        Синтетична шкіра
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20801 8

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        FB
        Мікрофон для ANC
        3 мікрофони
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Натисніть багатофункціональну кнопку
        Підтримка голосового помічника
        Так

      • Екологічність

        Пластиковий корпус
        містить 71% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

