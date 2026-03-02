Якщо ви шукаєте надзвичайно зручні навушники з функцією шумопоглинання для щоденного використання, то це саме те, що вам потрібно. Ви отримаєте насичений звук із глибокими басами навіть на низькій гучності. Замінні амбушури та акумулятор забезпечують максимальний комфорт і продуктивність на довгі роки.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пориньте в чудовий звук
Природний звук, динамічні баси
Комфортна накладна конструкція
Система шумопоглинання
Час відтворення – до 70 годин
Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
Спеціально налаштовані 32-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Якщо ви дивитеся фільм або граєте в ігри, то можете ввімкнути режим низької затримки в нашому додатку.
Комфортна фіксація з замінними компонентами гарантує тривале використання
М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.
Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання
Активне шумопоглинання зменшує зовнішні шуми, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і дзвінках. Ви можете залишити автоматичний параметр або скористатися додатком Philips Headphones, щоб самостійно налаштувати рівні.
Стабільне багатоточкове з’єднання Bluetooth® і легке спарення
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.
Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.
До 70 годин відтворення (50 з увімкненим шумополгинанням)
Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 70 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — 50 годин. Для швидкого підзаряджання достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.
Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.
Технічні характеристики
Звук
Акустична система
Закрита
Частотний діапазон
20–20 000 Гц
Опір
32 Ом
Максимальна вхідна потужність
10 мВт
Чутливість
113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Діаметр динаміків
32
мм
Тип динаміка
Динамічний
Під'єднання
Версія Bluetooth
6,0
Профілі Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
Максимальний діапазон
До 10
м
Багатоточкове з’єднання
Так
Підтримуваний кодек
SBC
Зовнішня коробка
Довжина
21.70
см
Кількість споживчих комплектів
3
Ширина
18.50
см
Вага брутто
1.32
кг
Висота
25.50
см
Код GTIN
1 48 95229 17756 4
Вага нетто
0.50
кг
Вага тари
0.82
кг
Зручність
Регулятор гучності
Так
Підтримка додатка для навушників Philips
Так
Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair
Так
Тип елементів керування
Кнопкове
Microsoft Swift Pair
Так
Потужність
Кількість батарей
1 шт.
Час заряджання
2
годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
50
годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
70
годин(-и)
Швидке зарядження
5 mins for 4 hrs
Вага батареї (всього)
9.52
г
Ємність батареї (навушники)
500
mAh
Тип батареї (навушники)
Літій-полімерна (вбудована)
Розміри упаковки
Висота
24.5
см
Тип упаковки
Картон
Тип розміщення на полиці
Підвішування
Ширина
19.85
см
Глибина
5.5
см
Кількість виробів
1
Код EAN
48 95229 17756 7
Вага брутто
0.332
кг
Вага нетто
0.168
кг
Вага тари
0.164
кг
Розміри виробу
Висота
17.84
см
Ширина
15.84
см
Глибина
7.37
см
Вага
0.156
кг
Аксесуари
Короткий посібник
Так
Конструкція
Колір
Чорний
Стиль носіння
Дуга на голову
Складаний дизайн
Горизонтально/всередину
Матеріал з’єднання
Синтетична шкіра
Кріплення на вусі
Накладні
Тип амбушура
Закритий
Телекомунікації
Мікрофон для викликів
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20801 8
Характеристики ANC
Технологія ANC
FB
Мікрофон для ANC
3 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)
Так
Голосовий помічник
Сумісний голосовий помічник
Apple Siri
Google Асистент
Активація голосового помічника
Натисніть багатофункціональну кнопку
Підтримка голосового помічника
Так
Екологічність
Пластиковий корпус
містить 71% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS
