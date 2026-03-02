Якщо ви шукаєте надзвичайно зручні навушники з функцією шумопоглинання для щоденного використання, то це саме те, що вам потрібно. Ви отримаєте насичений звук із глибокими басами навіть на низькій гучності. Замінні амбушури та акумулятор забезпечують максимальний комфорт і продуктивність на довгі роки.
Пориньте в чудовий звук
Природний звук, динамічні баси
Комфортна накладна конструкція
Система шумопоглинання
Час відтворення – до 70 годин
Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
Спеціально налаштовані 32-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Якщо ви дивитеся фільм або граєте в ігри, то можете ввімкнути режим низької затримки в нашому додатку.
Комфортна фіксація з замінними компонентами гарантує тривале використання
М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.
Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання
Активне шумопоглинання зменшує зовнішні шуми, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і дзвінках. Ви можете залишити автоматичний параметр або скористатися додатком Philips Headphones, щоб самостійно налаштувати рівні.
Стабільне багатоточкове з’єднання Bluetooth® і легке спарення
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
До 70 годин відтворення (50 з увімкненим шумополгинанням)
Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 70 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — 50 годин. Для швидкого підзаряджання достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.
Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.
Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.
