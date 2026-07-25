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Цей продукт
Електробритва Philips
серії 3000
2 299,00 ₴
SH30
Змінні бритвені головки
1 199,00 ₴
2 299,00 ₴
2 299,00 ₴
40 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання
Система гоління з антикорозійним покриттям
27 самозаточувальних лез PowerCut
Заряджання USB-A
Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого гоління і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. І залишаються гострими протягом двох років.
Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подразнень і порізів.
Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.
4.6
з 5
618
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Salenkor
25/07/2026
Україна
Бритва S1142/00
Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Brenor
16/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий подарунок
Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Cloud16
06/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий товар
Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року