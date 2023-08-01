Електробритва Philips

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Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого та сухого гоління
Усього:
27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.
Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням з улюбленим гелем або пінкою біля раковини чи в душі.
Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подряпин і порізів.
Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.
Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки вбудованому тримеру та легко завершуйте свій образ.
Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.
Надійна нікель-металогідридна батарея повністю заряджається лише за годину, і цього достатньо приблизно для 13 голінь. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 гоління.
Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна гумова ручка з залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.
Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support
Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.
Мийте під проточною водою або голіться під душем. Клас водонепроникності IPX7 означає, що виріб можна занурювати у воду на глибину один метр до 30 хвилин.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Технологія Захисту шкіри
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