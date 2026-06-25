Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Бритви для обличчя
Усі серії
Електробритва Philips серії 3000
Підтримка
X3003/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Посібник користувача
Заява про відповідність ЄС
Всі (10)
Що означають індикатори на бритві Philips S1000, S3000 або X3000?
Що означають символи на бритві Philips?
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
USB-кабель
SH30Змінні бритвені головки
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти