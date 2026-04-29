КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Серія 7000 Бездротовий пилосос Aqua

Підтримка

Серія 7000Бездротовий пилосос Aqua

XC7055/01

Серія 7000 Бездротовий пилосос Aqua

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 637.5 kB
  • 24 March 2026

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти