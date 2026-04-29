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Пилососи із функцією миття
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Серія 7000 Бездротовий пилосос Aqua
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Всі (4)
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Як замінити батареї пилососа Philips?
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Засіб для миття підлоги PhilipsПідходить для всіх типів твердих підлог
Акумулятор і зарядний пристрійЛітій-іонний акумулятор 25,2 В
Бездротовий пилосос серії 6000 та 7000Накладки (мікрофіб.)
Бездротові пилососи 6000, 7000 та 8000Змінний фільтр
Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах
Пилосос Philips створює незвичайний шум
Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається
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