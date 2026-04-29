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Philips Aqua Plus Мийний бездротовий пилосос
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
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Як замінити батареї пилососа Philips SpeedPro (Max)?
Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Аксесуари для вертикального пилососаНакладки (мікрофіб.)
Запасний набір фільтрів
З миючого пилососа Philips виходить менше води
Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку
Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається
Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
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