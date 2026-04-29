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Philips Aqua Plus Мийний бездротовий пилосос

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Philips Aqua PlusМийний бездротовий пилосос

XC8349/01

Philips Aqua Plus Мийний бездротовий пилосос

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Інструкції і документація

Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF файл, 1017.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF файл, 9.5 MB
  • 13 March 2026

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