КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Оригінальна Philips OneUp серії 3000 Електрична швабра

Підтримка

Оригінальна Philips OneUp серії 3000Електрична швабра

XV3101/01

Оригінальна Philips OneUp серії 3000 Електрична швабра

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні накладки

    XV1882/10
    • Підлога і м’яка мікрофібра: прибирайте тверду підлогу, зокрема делікатні й неабсорбуючі поверхні.
    • На 50% швидше висихання порівняно з ручним миттям: одночасно мийте та протирайте, щоб отримати бездоганно чисту підлогу**.
    • Легко знімається: розроблено для легкого електричного миття підлоги й бездоганного прибирання.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, одночасно всмоктуючи брудну воду.
    • Можна використовувати до 6 місяців: змінні накладки Philips OneUp можна прати у пральній машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні насадки

    XV1882/20
    • Підлога зустрічається з м'яким мікроволокном: очищуйте тверді підлоги, включно з делікатними та невбирними.
    • На 50% швидше висихає порівняно з ручною шваброю: одночасно миє та сушить для бездоганно чистої підлоги.**
    • Легко знімається: розроблено для безпроблемного електричного миття та прибирання без безладу.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, безшумно всмоктуючи брудну.
    • Використовуйте до 6 місяців: змінні насадки Philips OneUp можна прати в машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Очисник підлоги

    XV1892/02
    • Подовжує термін служби швабри: проста та оптимальна формула дозування зменшує знос.
    • Просте дозування за допомогою картриджів на 40 використань: ультраконцентрована формула забезпечує делікатне очищення.
    • Швидке висихання: висихає на 50% швидше, ніж після ручного миття, забезпечуючи бездоганну чистоту**.
    • Економічне рішення: один картридж замінює до трьох пляшок звичайного миючого засобу.
    • Безпечний для домашніх тварин і дітей: захищає поверхні, сприяючи створенню здорового середовища.

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти