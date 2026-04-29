Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?

Серийный номер аэрогриля содержит информацию о его дате изготовления и станет ценным источником информации, если вы решите обратиться к нам для получения помощи.



Серийный номер можно найти двумя способами.



1. Он может быть отображен в виде четырех цифр. На изображении А показан распечатанный на этикетке номер 2041 (дата производства в формате ГГНН).



2. Если на нижней панели аэрогриля имеется этикетка с штрих-кодом, код под штрих-кодом является серийным номером. Это сочетание цифр и букв, например 7C1A221213420052 на изображении В: