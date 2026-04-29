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Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?

Модель и серийный номер аэрогриля Philips можно найти на нижней стороне его основания. Больше информации и примеры см. в статье ниже. 
Примечание. Прежде чем переворачивать прибор, убедитесь, что из него не выпадет корзина и/или противень. 

под основанием

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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