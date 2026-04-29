Служба підтримки Philips Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?

За допомогою мультипечі Philips можна готувати смачні страви. Існує кілька способів знайти нові рецепти, які можна приготувати за допомогою мультипечі Philips. Ідеї рецептів для вашої мультипечі Philips можна знайти тут: 1. У додатку HomeID: доступно для iOS і Android. Відвідайте www.home.id/app для отримання додаткової інформації про додаток HomeID.

2. Отримайте ідеї легких рецептів для мультипечі Philips, завантаживши книгу рецептів для мультипечі Philips. Натисніть тут, щоб почати завантаження. (Примітка. Розмір файлу становить 32 МБ; завантаження може зайняти кілька хвилин.)

3. Пошук рецептів для мультипечі Philips в Інтернеті.

Завантажити додаток HomeID Ви можете завантажити додаток HomeID з магазину додатків iOS або Google Play, відсканувавши QR-код нижче: