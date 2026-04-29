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Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?

За допомогою мультипечі Philips можна готувати смачні страви. Існує кілька способів знайти нові рецепти, які можна приготувати за допомогою мультипечі Philips. Ідеї рецептів для вашої мультипечі Philips можна знайти тут: 1. У додатку HomeID: доступно для iOS і Android. Відвідайте www.home.id/app для отримання додаткової інформації про додаток HomeID.
2. Отримайте ідеї легких рецептів для мультипечі Philips, завантаживши книгу рецептів для мультипечі Philips. Натисніть тут, щоб почати завантаження. (Примітка. Розмір файлу становить 32 МБ; завантаження може зайняти кілька хвилин.)
3. Пошук рецептів для мультипечі Philips в Інтернеті.

Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA150/00 . Показати більше  ›

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