Служба поддержки Philips Как менять настройки скорости на эпиляторе Philips?

На приборе предусмотрено две настройки скорости. Вы можете выбрать низкую или высокую скорость нажатием кнопки питания или сдвигом ползунка скорости вверх.



Если вы нажмете кнопку питания один раз, эпилятор Philips будет работать на высокой скорости (настройка II). Если вы нажмете кнопку включения/выключения еще раз, прибор перейдет в режим низкой скорости (настройка I). При третьем нажатии кнопки питания эпилятор выключится.

Эпиляторы серий 2000 и 4000 Эпилятор предлагает два скоростных режима. При использовании бритвенной головки доступен только один режим скорости. Это оптимальная настройка для бритья. Эпиляторы серий 8000, 9000 и 9900 Если нажать кнопку питания, эпилятор начнет работать на самой высокой скорости. Если повторно нажать кнопку питания, эпилятор перейдет в режим низкой скорости. Используйте низкую скорость для обработки зон с менее активным ростом волос, труднодоступных участков и мест, где кости находятся близко под кожей, например коленей и лодыжек.