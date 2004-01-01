Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Как хранить сцеженное грудное молоко?

    Опубліковано на 16 мая 2025 года

    Грудное молоко можно хранить в холодильнике при температуре ниже 4 ⁰C до 4 дней или в морозильной камере при температуре ниже -18 ⁰C в течение 6–12 месяцев в бутылочке, чашке для хранения или пакете для хранения грудного молока Philips Avent. Для длительного хранения рекомендуется глубокая заморозка (ниже -20 ⁰C).

    Если вы берете грудное молоко с собой в поездку, следует использовать его в течение 4 часов.

    Ниже вы найдете рекомендованную температуру хранения и информацию о магазинах, где можно купить аксессуары

    Рекомендуемая температура хранения молока

     

    Местоположение

    Температура

    Макс. длительность хранения

    Комната

    До 25 °C

    4 ч

    Холодильник

    < 4 °C

    4 дня

    Морозильная камера

    < -18 °C (чем холоднее, тем лучше)

    6-12 месяцев

    Источник:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Где купить аксессуары для хранения молока

    Вы можете заказать бутылочки, чашки для хранения и пакеты для хранения грудного молока на сайте www.philips.com/avent или обратиться в службу поддержки потребителей Philips в вашей стране для получения дальнейшей помощи.

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.