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Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?

Аэрогриль Philips позволяет готовить вкусные блюда. Существует несколько способов найти интересующие вас рецепты для приготовления в аэрогриле Philips. Вдохновляющие рецепты для приготовления блюд в аэрогриле Philips можно найти здесь: 1. В приложении HomeID: доступно для устройств на базе iOS и Android. Посетите www.home.id/app, чтобы узнать больше о приложении HomeID.
2. Загрузите брошюру с простыми рецептами для аэрогриля Philips. Нажмите здесь для начала загрузки. (Примечание. Размер файла составляет 32 МБ, загрузка может занять несколько минут)
3. В Интернете по поисковому запросу "рецепты для аэрогриля Philips".

Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA150/00 . Показать больше  ›

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