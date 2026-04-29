Служба поддержки Philips Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?

Аэрогриль Philips позволяет готовить вкусные блюда. Существует несколько способов найти интересующие вас рецепты для приготовления в аэрогриле Philips. Вдохновляющие рецепты для приготовления блюд в аэрогриле Philips можно найти здесь: 1. В приложении HomeID: доступно для устройств на базе iOS и Android. Посетите www.home.id/app, чтобы узнать больше о приложении HomeID.

2. Загрузите брошюру с простыми рецептами для аэрогриля Philips. Нажмите здесь для начала загрузки. (Примечание. Размер файла составляет 32 МБ, загрузка может занять несколько минут)

3. В Интернете по поисковому запросу "рецепты для аэрогриля Philips".

Загрузка приложения HomeID Приложение HomeID можно загрузить в iOS App Store или Google Play — для этого отсканируйте QR-код ниже: