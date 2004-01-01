    Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?

    Опубліковано на 23 августа 2024 года

    Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.

    Ваша зубная щетка Sonicare измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерной силе нажатия щетка изменит мощность вибрации. Эту функцию можно включить или выключить, следуя инструкциям ниже.
    1. Установите зубную щетку на зарядное устройство.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима/интенсивности и дважды нажмите кнопку питания, не извлекая ручку из зарядного устройства. Ручка издаст два звуковых сигнала. Это значит, что функция включена.
    3. Выключите датчик давления. Для этого нажмите и удерживайте кнопку режима/интенсивности и нажмите кнопку питания дважды, не извлекая щетку из зарядного устройства. Ручка издаст один звуковой сигнал. Это значит, что функция выключена.

    Зубные щетки DiamondClean

    На зубных щетках DiamondClean Smart метод будет немного отличаться от представленного выше.

    1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима/интенсивности (нижнюю).
    2. Удерживая кнопку выбора режима/интенсивности, дважды нажмите кнопку питания (верхнюю).
    3. Отпустите кнопку выбора режима/интенсивности. Если индикатор заряда аккумулятора в основании зубной щетки мигнет два раза, и вы услышите двойной звуковой сигнал, это значит, что функция активирована. Если повторно выполнить эту процедуру для выключения функции, индикатор заряда аккумулятора мигнет один раз, и вы услышите одиночный звуковой сигнал.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX6850/47 , HX7403/05 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6830/44 , HX7428/02 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7101/02 , HX7406/01 , HX7110/01 , HX7420/01 , HX7423/01 , HX7101/03 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX6848/98 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX6851/53 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/63 , HX6806/04 , HX6807/35 , HX6839/28 , HX6877/28 , HX3671/13 , HX3673/14 , HX3671/11 , HX3675/13 , HX3675/15 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3673/13 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9992/11 , HX6800/87 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX6850/34 , HX6483/53 , HX6888/98 , HX6483/52 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX6856/29 , HX9903/03 , HX6830/35 , HX6871/47 , HX9172/14 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6801/04 , HX6800/63 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6870/47 , HX6877/34 , HX6876/29 , HX6859/29 , HX6877/29 , HX6856/17 , HX6859/34 , HX6851/29 , HX6807/04 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX9142/32 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

