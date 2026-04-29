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Запах пластика от аэрогриля Philips

Если вы ощущаете запах пластика во время работы аэрогриля Philips, ознакомьтесь со статьей ниже, чтобы узнать причину его появления и возможные решения этой проблемы.

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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