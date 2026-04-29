Запах пластика от аэрогриля Philips

Если вы чувствуете ощутимый запах пластика, выполните следующие действия, чтобы сделать его менее отчетливым:

Оставьте аэрогриль на 30 минут, чтобы он остыл перед очисткой. Извлеките корзину и протрите емкость влажной тканью или губкой, добавив раствор средства для мытья посуды. Примечание. Не используйте металлические кухонные чистящие средства и абразивные чистящие материалы; в противном случае вы можете повредить прибор. Поместите корзину и емкость назад в аэрогриль. Подключите прибор к электросети. Не наполняя емкость продуктами, выберите максимальное время и температуру 200 °C. Запустите аэрогриль и дайте ему поработать, пока не истечет время на таймере.

После этой процедуры запах пластика должен пропасть.Решение выше не помогло устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.