Кофе (161)
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HD7502/55
- Со стеклянным кувшином
- Белый/оранжевый
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HD7751/00
- Встроенная кофемолка
- Со стеклянным кувшином
- Нержавеющая сталь
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HD7583/50
- Со стеклянным кувшином
- Серебристый
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HD5410/00
- Со стеклянным корпусом
- Система Boil & Brew
- Алюминиевый
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HD7446/00
- Со стеклянным кувшином
- Белый
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HD7448/70
- Со стеклянным кувшином
- Белый/синий
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HD7761/00
- Встроенная кофемолка
- Со стеклянным кувшином
- Черный и металлик
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HD7690/30
- Со стеклянным кувшином
- Сделано в Германии
- Белый
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HD7762/00
- Встроенная кофемолка
- Двойной контейнер для кофейных зерен
- Таймер
- Черный и металлик
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HD7446/20
- Со стеклянным кувшином
- Черный
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