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Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM7685/00

Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 4.1 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7685/00 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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