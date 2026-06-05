Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Кофе
Все серии
Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Поддержка
EP5447/90
В магазин
Зарегистрируйте свой продукт
Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.
UK Declaration of Conformity - English (US)
4300 series_5400 series_Quick Start Guide
Все (5)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
������� � ������������ ���������� Philips
Как очищать кофемашину Philips от накипи?
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Philips не включается
Капучинатор Philips LatteGo протекает снизу
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Связаться с Philips
Мы готовы помочь