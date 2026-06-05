КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Поддержка

Philips серии 5400Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5447/90

Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

В магазин

Используйте все преимущества продукта

  • Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
    Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
  • How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
    How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
  • How to clean the Philips 5400 Espresso series
    How to clean the Philips 5400 Espresso series
  • How to descale the Philips 5400 Espresso series
    How to descale the Philips 5400 Espresso series

Зарегистрируйте свой продукт

Получить

Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 468.1 kB
  • 13 March 2026

4300 series_5400 series_Quick Start Guide

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 11 June 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь