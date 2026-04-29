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Saeco PicoBaristo Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Saeco PicoBaristoСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM5479/10

Saeco PicoBaristo Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5479/10 - English (US)

  • PDF файл, 955.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 3.1 MB
  • 14 March 2024

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