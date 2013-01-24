

Для очистки внутренних капучинаторов предусмотрено три программы:



Программа очистки Auto Steam Shoot запускается автоматически после приготовления напитков с молоком. Чтобы выбрать HygieSteam или Milk Clean, коснитесь значка очистки и выберите нужную программу.





Auto Steam Shoot: программа очистки Auto Steam Shoot запускается автоматически после приготовления напитков с молоком. Для быстрой очистки кофемашина подает во внутренние капучинаторы пар под давлением.

HygieSteam: кофемашина тщательно очищает внутреннюю систему подачу молока паром. Установите трубку для подачи молока на держатель и следуйте инструкциям на экране.

Deep Milk Clean: эту программу необходимо запускать при использовании средства Philips для очистки контуров подачи молока для эффективной очистки системы.

При регулярном использовании системы подачи молока рекомендуется выполнять следующие процедуры по очистке, чтобы молочная пена была воздушной и чистой.

Ежедневная очистка: запустите программу HygieSteam. Для этого коснитесь значка очистки на кофемашине и выберите HygieSteam. Промойте трубки подачи молока под краном после использования.

Еженедельная очистка: разберите капучинаторы и вымойте все детали и трубки подачи молока под краном с использованием моющего средства.

Ежемесячная чистка: выполните процедуру Deep Milk Clean с помощью средства для очистки контуров подачи молока CA6705. Чтобы запустить цикл очистки, коснитесь значка очистки на кофемашине и выберите программу Deep Milk Clean.