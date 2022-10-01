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SM6685
Ваш личный бариста
Интуитивная персонализация ароматного кофе с предустановками вкуса в меню Coffee Maestro. Оцените встроенное подключение Wi-Fi и ряд дополнительных возможностей с обновлениями ПО, которые содержат новые, особые рецепты.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Легко настраивайте параметры кофе в CoffeeMaestro. Выберите из 3 предустановленных профилей вкуса — Delicato, Intenso, Forte. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — крепость, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.
Усовершенствованный цветной дисплей высокого разрешения и диагональю 5 дюймов поддерживает интуитивное сенсорное управление для точного выбора нужных видов кофе.
Создавайте любимые рецепты кофе с CoffeeEqualizer Touch+. Настраивайте кофе в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — крепость, объем кофе и молока, температуру, количество молочной пены и даже порядок наливания кофе и молока. Если нужно, выберите функцию ExtraShot, чтобы повысить интенсивность кофе.
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любимого кофе, включая капучино и латте макиато, одним касанием кнопки.
Наша инновационная система очистки HygieSteam удаляет микроорганизмы с компонентов системы подачи молока.
Оцените ароматный кофе из зерен с нашей наиболее прочной кофемолкой. На 100 % изготовленная из керамики для максимальной точности и твердости, она обеспечит приготовление не менее 20 000 чашек свежемолотого кофе. Легко настраивайте кофемолку, выбирая из 12 уровней помола.
Внешний кувшин для молока с технологией LattePerfetto создает густую молочную пену с нежной, шелковистой текстурой — идеально для разновидностей кофе с молоком.
Нужные рецепты кофе можно сохранять в виде 6 пользовательских профилей для мгновенного выбора на дисплее высокого разрешения. Легко настраивайте каждый из профилей до мельчайших деталей.
Следите за обслуживанием кофемашины и получайте информацию о состоянии, например об уровне воды или окончании срока службы AquaClean.
AquaClean — это наш запатентованный фильтр для воды, который улучшает качество кофе благодаря очистке воды и предотвращению скопления накипи в кофемашине. Готовьте до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи, регулярно заменяя фильтр.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Вам больше не придется угадывать, какие зерна выбрать, поскольку кофемашина предложит оптимальный выбор для вас. С помощью сложных алгоритмов Bean Guide узнает ваши вкусовые предпочтения и предложит идеальный уровень обжарки, тип зерна и страну происхождения.
Будьте уверены, что кофе будет готов к началу приготовления сразу же после вашего пробуждения. Функция таймера пробуждения позволяет устанавливать до 8 таймеров для автоматического включения кофемашины и приготовления кофе прямо ко времени вашего кофе-брейка.
Хотите выпить кофе со льдом в жаркую погоду? Теперь можно приготовить его самостоятельно, не отправляясь до ближайшей кофейни. Кофе со льдом доступен среди 40 рецептов кофемашины и отличается столь же изысканным вкусом, как и классические рецепты, но при этом отлично освежает.
Откройте для себя целый мир кофейного наслаждения — на выбор доступно свыше 40* видов кофе под любое настроение. От знакомых вам эспрессо и капучино до особых рецептов, таких как латте с шоколадом и ванилью или кофе с Baileys — погрузитесь в создание кофейных напитков и станьте настоящим гурманов в мире кофе!
Страна изготовления
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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