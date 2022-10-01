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      Saeco GranAroma Deluxe Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      SM6685

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      1 награда

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      Интуитивная персонализация ароматного кофе с предустановками вкуса в меню Coffee Maestro. Оцените встроенное подключение Wi-Fi и ряд дополнительных возможностей с обновлениями ПО, которые содержат новые, особые рецепты.

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      Saeco GranAroma Deluxe Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      GranAroma Deluxe
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      GranAroma Deluxe

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Персональная настройка кофе с шаблонами

      • Свыше 40* видов кофе
      • 6 пользовательских профилей
      • Металлическая передняя панель
      • Цветной сенсорный TFT-дисплей 5"
      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      Легко настраивайте параметры кофе в CoffeeMaestro. Выберите из 3 предустановленных профилей вкуса — Delicato, Intenso, Forte. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — крепость, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

      Усовершенствованный цветной сенсорный дисплей диагональю 5 дюймов

      Усовершенствованный цветной сенсорный дисплей диагональю 5 дюймов

      Усовершенствованный цветной дисплей высокого разрешения и диагональю 5 дюймов поддерживает интуитивное сенсорное управление для точного выбора нужных видов кофе.

      До 6 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer Touch+

      До 6 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer Touch+

      Создавайте любимые рецепты кофе с CoffeeEqualizer Touch+. Настраивайте кофе в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — крепость, объем кофе и молока, температуру, количество молочной пены и даже порядок наливания кофе и молока. Если нужно, выберите функцию ExtraShot, чтобы повысить интенсивность кофе.

      Оцените двойную порцию любимого кофе

      Оцените двойную порцию любимого кофе

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любимого кофе, включая капучино и латте макиато, одним касанием кнопки.

      Удаляет микроорганизмы с компонентов системы подачи молока.

      Удаляет микроорганизмы с компонентов системы подачи молока.

      Наша инновационная система очистки HygieSteam удаляет микроорганизмы с компонентов системы подачи молока.

      Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

      Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

      Оцените ароматный кофе из зерен с нашей наиболее прочной кофемолкой. На 100 % изготовленная из керамики для максимальной точности и твердости, она обеспечит приготовление не менее 20 000 чашек свежемолотого кофе. Легко настраивайте кофемолку, выбирая из 12 уровней помола.

      Создает густую молочную пену с нежной текстурой

      Создает густую молочную пену с нежной текстурой

      Внешний кувшин для молока с технологией LattePerfetto создает густую молочную пену с нежной, шелковистой текстурой — идеально для разновидностей кофе с молоком.

      Настраивайте до 6 профилей и сохраняйте избранные настройки

      Настраивайте до 6 профилей и сохраняйте избранные настройки

      Нужные рецепты кофе можно сохранять в виде 6 пользовательских профилей для мгновенного выбора на дисплее высокого разрешения. Легко настраивайте каждый из профилей до мельчайших деталей.

      Интуитивное обслуживание для стабильного качества кофе

      Интуитивное обслуживание для стабильного качества кофе

      Следите за обслуживанием кофемашины и получайте информацию о состоянии, например об уровне воды или окончании срока службы AquaClean.

      Продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе**

      Продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе**

      AquaClean — это наш запатентованный фильтр для воды, который улучшает качество кофе благодаря очистке воды и предотвращению скопления накипи в кофемашине. Готовьте до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи, регулярно заменяя фильтр.

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Создайте идеальный кофе с личным гидом Bean Guide

      Создайте идеальный кофе с личным гидом Bean Guide

      Вам больше не придется угадывать, какие зерна выбрать, поскольку кофемашина предложит оптимальный выбор для вас. С помощью сложных алгоритмов Bean Guide узнает ваши вкусовые предпочтения и предложит идеальный уровень обжарки, тип зерна и страну происхождения.

      Задайте таймер пробуждения, чтобы кофемашина включилась, когда вы проснетесь

      Задайте таймер пробуждения, чтобы кофемашина включилась, когда вы проснетесь

      Будьте уверены, что кофе будет готов к началу приготовления сразу же после вашего пробуждения. Функция таймера пробуждения позволяет устанавливать до 8 таймеров для автоматического включения кофемашины и приготовления кофе прямо ко времени вашего кофе-брейка.

      Кофе со льдом

      Кофе со льдом

      Хотите выпить кофе со льдом в жаркую погоду? Теперь можно приготовить его самостоятельно, не отправляясь до ближайшей кофейни. Кофе со льдом доступен среди 40 рецептов кофемашины и отличается столь же изысканным вкусом, как и классические рецепты, но при этом отлично освежает.

      Свыше 40 рецептов кофе одним касанием кнопки*

      Свыше 40 рецептов кофе одним касанием кнопки*

      Откройте для себя целый мир кофейного наслаждения — на выбор доступно свыше 40* видов кофе под любое настроение. От знакомых вам эспрессо и капучино до особых рецептов, таких как латте с шоколадом и ванилью или кофе с Baileys — погрузитесь в создание кофейных напитков и станьте настоящим гурманов в мире кофе!

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано:
        Румыния

      • Персональная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Пользовательский интерфейс
        Цветной сенсорный TFT-дисплей
        Профили пользователя
        6
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Американо
        • Кофе с молоком
        • Кофе кортадо
        • Кофе Crema
        • Кофе латте
        • Капучино
        • Кофе
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Эспрессо макиато
        • Флэт уайт
        • Горячая вода
        • Итальянский капучино
        • Латте макиато
        • Меланж
        • Молочная пена
        • Ристретто
        • Дорожная кружка
        • Теплое молоко
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Да

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Носик с подсветкой
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тест жесткости воды
        • Тюбик со смазкой
        • Контейнер для молока
        • Трубка подачи молока
        • Фильтр AquaClean

      • Технические характеристики

        Объем кувшина для молока
        0,6 л
        Цвет
        Металлическая передняя панель
        Напряжение
        230  V
        Частота
        50  Hz
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Объем резервуара для воды
        1,8  L
        Тип бойлера
        Бойлер из нержавеющей стали
        Тип кувшина
        Металлическая крышка контейнера для молока
        Емкость отсека для зерен
        300  g
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Емкость поддона для капель
        500  ml
        Давление помпы
        15  bar
        Длина шнура
        1200  mm
        Мощность
        1500 Вт

      • Вес и габариты

        Вес
        8,5–9  kg
        Размеры (ШxГxВ)
        262 x 448 x 383 мм  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Внешний кувшин для молока
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель и решетка
        • Контейнер для молока и крышка
        • Контейнер HygieSteam и держатель
        • Контейнер для кофейной гущи
        • Мерная ложка
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Уровень крепости
        • Температура кофе
        • Количество пены
        • Порядок молока и кофе
        • Extra Shot
        • Объем кофе и молока

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик / металлическая передняя панель

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс B
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5  W
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  W
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

      Badge-D2C

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      • *Погрузитесь в мир кофемании одним касанием кнопки на вашей кофемашине с Wi-Fi —зарегистрируйте кофемашину и установите на нее последние программные обновления.
      • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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