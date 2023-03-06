Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Свыше 50* видов кофе
6 пользовательских профилей
Глянцевый черный
Цветной сенсорный TFT-дисплей 5"
Откройте для себя целый мир кофейного наслаждения — на выбор доступно свыше 50* видов кофе под любое настроение. От знакомых вам эспрессо и капучино до особых рецептов, таких как латте с шоколадом и ванилью или кофе с Baileys — погрузитесь в создание кофейных напитков и станьте настоящим гурманов в мире кофе!
BeanMaestro автоматически настраивает параметры варочной группы для сохранения аромата и вкуса выбранных вами кофейных зерен. Просто выберите тип и обжарку зерен — BeanMaestro справится с остальным.
Создавайте любимые рецепты кофе с CoffeeEqualizer Touch+. Настраивайте кофе в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — крепость, объем кофе и молока, температуру, вкус, количество молочной пены и даже порядок наливания кофе и молока. Если нужно, выберите функцию ExtraShot, чтобы повысить интенсивность кофе.
CarZviriv
06/03/2023
Україна
Чудова кавоварка. Багато напоїв
Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.
Плюсы
Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Мурмілядка
06/03/2023
Україна
Добре готоє каву
Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем
Плюсы
Функціональніст
Минусы
Не бачу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
vno4i28
05/03/2023
Україна
Мрія справжнього кавомана
Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.
Плюсы
Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді
Минусы
ціна, але вона того вартує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Погрузитесь в мир кофемании одним касанием кнопки на вашей кофемашине с Wi-Fi —зарегистрируйте кофемашину и установите на нее последние программные обновления.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Кофемашина является сетевым оборудованием и соответствует регламенту (ЕС) № 801/2013, а также предназначена для постоянного соединения с сетью 2,4 ГГц 802.11 b/g/n