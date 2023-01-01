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    • Персонализация всех этапов приготовления Персонализация всех этапов приготовления Персонализация всех этапов приготовления
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      Saeco Xelsis Suprema Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      SM8889

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      Персонализация всех этапов приготовления

      Это особенная кофемашина, объединяющая в себе итальянское мастерство, интуитивные сетевые технологии и превосходный сенсорный экран 7,8". Оцените исключительное качество кофе и особые возможности персонализации.

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      Saeco Xelsis Suprema Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Xelsis Suprema

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Персонализация всех этапов приготовления

      Всегда оптимальная обработка зерен с BeanMaestro

      • Свыше 50* видов кофе
      • 8 пользовательских профилей
      • Нержавеющая сталь
      • Цветной сенсорный TFT-дисплей 7,8"
      Свыше 50 рецептов кофе одним касанием кнопки*

      Свыше 50 рецептов кофе одним касанием кнопки*

      Откройте для себя целый мир кофейного наслаждения — на выбор доступно свыше 50* видов кофе под любое настроение. От знакомых вам эспрессо и капучино до особых рецептов, таких как латте с шоколадом и ванилью или кофе с Baileys — погрузитесь в создание кофейных напитков и станьте настоящим гурманов в мире кофе!

      Настраивайте до 8 профилей и сохраняйте избранные настройки

      Настраивайте до 8 профилей и сохраняйте избранные настройки

      Нужные рецепты кофе можно сохранять в виде 8 пользовательских профилей для мгновенного выбора на дисплее высокого разрешения. Легко настраивайте каждый из профилей до мельчайших деталей.

      Всегда оптимальная обработка зерен с BeanMaestro

      Всегда оптимальная обработка зерен с BeanMaestro

      BeanMaestro автоматически настраивает параметры варочной группы для сохранения аромата и вкуса выбранных вами кофейных зерен. Просто выберите тип и обжарку зерен — BeanMaestro справится с остальным.

      До 7 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer Touch+

      До 7 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer Touch+

      Создавайте любимые рецепты кофе с CoffeeEqualizer Touch+. Настраивайте кофе в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — крепость, объем кофе и молока, температуру, вкус, количество молочной пены и даже порядок наливания кофе и молока. Если нужно, выберите функцию ExtraShot, чтобы повысить интенсивность кофе.

      Наш самый современный цветной сенсорный дисплей

      Наш самый современный цветной сенсорный дисплей

      Самый современный цветной дисплей Saeco 7,84" с высоким разрешением поддерживает сенсорное управление для точного взаимодействия и возможности просмотра видеоинструкций. Этот превосходный большой дисплей поможет готовить вкусный кофе, управляя всеми возможными параметрами.

      Откройте для себя новые рецепты с персональными рекомендациями

      Откройте для себя новые рецепты с персональными рекомендациями

      Кофемашина изучит ваши предпочтения и уведомит о наличии новых рецептов кофе, а также о разных функциях и возможностях посредством уникальных персональных рекомендаций.

      Интуитивное обслуживание для стабильного качества кофе

      Интуитивное обслуживание для стабильного качества кофе

      Легко проверяйте состояние кофемашины и очистки с помощью цветной панели на дисплее. Здесь можно посмотреть общую сводку и прочитать уведомления, к примеру об уровне воды или окончании срока службы AquaClean.

      Легко персонализируйте настройки кофе с функцией CoffeeMaestro

      Легко персонализируйте настройки кофе с функцией CoffeeMaestro

      Легко настраивайте параметры кофе в CoffeeMaestro. Выберите из 3 предустановленных профилей вкуса — Delicato, Intenso, Forte. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — крепость, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

      LattePerfetto - Готовьте кофе с густой молочной пеной идеальной текстуры

      LattePerfetto - Готовьте кофе с густой молочной пеной идеальной текстуры

      Внешний кувшин для молока с нашей технологией LattePerfetto создает густую молочную пену с нежной, шелковистой текстурой.

      Готовьте две порции любимого кофе одним касанием кнопки

      Готовьте две порции любимого кофе одним касанием кнопки

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любимого кофе, включая капучино и латте макиато, одним касанием кнопки.

      Готовьте не менее 20 000 чашек кофе с нашей прочной керамической кофемолкой

      Готовьте не менее 20 000 чашек кофе с нашей прочной керамической кофемолкой

      Оцените ароматный кофе из зерен с нашей наиболее прочной кофемолкой. На 100 % изготовленная из керамики для максимальной точности и твердости, она обеспечит приготовление не менее 20 000 чашек свежемолотого кофе. Легко настраивайте кофемолку, выбирая из 12 уровней помола.

      Невероятный вкус с Aroma Extract

      Невероятный вкус с Aroma Extract

      Aroma Extract обеспечивает оптимальный баланс между температурой приготовления и сохранением аромата для создания кофейных напитков исключительного качества.

      AquaClean продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе**

      AquaClean продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе**

      AquaClean — это наш запатентованный фильтр для воды, который улучшает качество кофе благодаря очистке воды и предотвращению скопления накипи в кофемашине. Готовьте до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи, регулярно заменяя фильтр.

      Подключайте кофемашину с помощью встроенного модуля Wi-Fi

      Подключайте кофемашину с помощью встроенного модуля Wi-Fi

      Эта кофемашина поддерживает подключение по Wi-Fi для удобной работы, а ее функциями можно легко управлять на дисплее устройства; в некоторых странах также доступна функция магазина, где можно заказать расходные материалы и аксессуары. Для ПО регулярно выпускаются обновления и функции машинного обучения, чтобы вам было еще легче и комфортнее использовать все возможности вашей кофемашины.

      Создайте идеальный кофе с личным гидом Bean Guide

      Создайте идеальный кофе с личным гидом Bean Guide

      Вам больше не придется угадывать, какие зерна выбрать, поскольку кофемашина предложит оптимальный выбор для вас. С помощью сложных алгоритмов Bean Guide узнает ваши вкусовые предпочтения и предложит идеальный уровень обжарки, тип зерна и страну происхождения.

      Задайте таймер пробуждения, чтобы кофемашина включилась, когда вы проснетесь

      Задайте таймер пробуждения, чтобы кофемашина включилась, когда вы проснетесь

      Будьте уверены, что кофе будет готов к началу приготовления сразу же после вашего пробуждения. Функция таймера пробуждения позволяет устанавливать до 8 таймеров для автоматического включения кофемашины и приготовления кофе прямо ко времени вашего кофе-брейка.

      Кофе со льдом

      Кофе со льдом

      Хотите выпить кофе со льдом в жаркую погоду? Теперь можно приготовить его самостоятельно, не отправляясь до ближайшей кофейни. Кофе со льдом доступен среди 50 рецептов кофемашины и отличается столь же изысканным вкусом, как и классические рецепты, но при этом отлично освежает.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Румыния
        Разработано:
        Италия

      • Персональная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Пользовательский интерфейс
        Цветной сенсорный TFT-дисплей
        Профили пользователя
        8
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Американо
        • Кофе с молоком
        • Кофе кортадо
        • Кофе Crema
        • Кофе латте
        • Капучино
        • Кофе
        • Эспрессо
        • Эспрессо доппио
        • Эспрессо лунго
        • Эспрессо макиато
        • Флэт уайт
        • Галлон
        • Горячая вода
        • Итальянский капучино
        • Венский эспрессо
        • Латте макиато
        • Меланж
        • Молочная пена
        • Ристретто
        • Дорожная кружка
        • Лунго
        • Теплое молоко
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Да

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Носик с подсветкой
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Контейнер для молока
        • Фильтр AquaClean
        • Мерная ложка
        • Тест жесткости воды
        • Тюбик со смазкой
        • Трубка подачи молока

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Цвет
        Титановый
        Объем кувшина для молока
        0,6 л
        Частота
        50  Hz
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Объем резервуара для воды
        1,7  L
        Тип бойлера
        Бойлер из нержавеющей стали
        Тип кувшина
        Металлическая крышка контейнера для молока
        Емкость отсека для зерен
        450  g
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Емкость поддона для капель
        700  ml
        Давление помпы
        15  bar
        Длина шнура
        1200  mm
        Мощность
        1500 Вт

      • Вес и габариты

        Вес
        11–12,4  kg
        Размеры (ШxГxВ)
        287 x 487 x 396 мм

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Внешний кувшин для молока
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель и решетка
        • Контейнер для молока и крышка
        • Контейнер HygieSteam и держатель
        • Контейнер для кофейной гущи
        • Мерная ложка
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Уровень крепости
        • Объем кофе
        • Пробуйте
        • Объем молока
        • Объем воды
        • Температура кофе
        • Количество пены
        • Порядок молока и кофе
        • Extra Shot

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Металл

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс B

      Badge-D2C

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      • *Погрузитесь в мир кофемании одним касанием кнопки на вашей кофемашине с Wi-Fi —зарегистрируйте кофемашину и установите на нее последние программные обновления.
      • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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