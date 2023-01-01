Подключайте кофемашину с помощью встроенного модуля Wi-Fi

Эта кофемашина поддерживает подключение по Wi-Fi для удобной работы, а ее функциями можно легко управлять на дисплее устройства; в некоторых странах также доступна функция магазина, где можно заказать расходные материалы и аксессуары. Для ПО регулярно выпускаются обновления и функции машинного обучения, чтобы вам было еще легче и комфортнее использовать все возможности вашей кофемашины.