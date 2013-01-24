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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6585/00
    Saeco
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      Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      SM6585/00
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        GranAroma

        GranAroma

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

        Цена магазина Philips

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        Ваш личный бариста

        Персональная настройка кофе с шаблонами

        • 16 видов кофе
        • 6 пользовательских профилей
        • Металлическая передняя панель
        • Цветной TFT-дисплей
        16 самых известных рецептов кофе одним касанием кнопки

        16 самых известных рецептов кофе одним касанием кнопки

        Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

        3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

        3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

        Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

        HygieSteam: автоматически устраняет 99,99 % микроорганизмов*

        HygieSteam: автоматически устраняет 99,99 % микроорганизмов*

        Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % микроорганизмов* одним касанием кнопки

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

        До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

        LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

        LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

        Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.

        Настраивайте свойства кофе с помощью Coffee Equalizer™

        Настраивайте свойства кофе с помощью Coffee Equalizer™

        Оцените интерактивное руководство для полной персонализации с нашим инструментом Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настраивая силу, объем кофе и молока, температуру, густоту пены и функцию ExtraShot.

        Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

        Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

        Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

        Функция DoubleShot для двойной интенсивности вашего кофе

        Функция DoubleShot для двойной интенсивности вашего кофе

        Повысьте интенсивность кофе с функцией DoubleShot, доступной в Coffee Equalizer или при выборе вкусового профиля Forte в меню CoffeeMaestro. Отличный способ добиться насыщенного вкуса без горечи.

        6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

        6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

        На удобном дисплее имеется 6 профилей для сохранения любимых настроек приготовления.

        LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

        LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

        Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

        Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

        Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

        Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Мерная ложка
          • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
          • Тюбик со смазкой
          • Контейнер для молока
          • Трубка подачи молока
          • Фильтр для воды AquaClean

        • Страна изготовления

          Разработано:
          Италия
          Сделано в
          Румыния

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Общие характеристики

          Молочное решение
          Технология Latte Perfetto
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Поддон для капель и решетка
          • Контейнер для молока и крышка
          • Контейнер HygieSteam и держатель
          • Контейнер для кофейной гущи
          • Мерная ложка
          Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
          • Уровень крепости
          • Объем кофе
          • Объем молока
          • Объем воды
          • Температура кофе
          • Количество пены
          • Extra Shot

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          262 x 383 x 448  миллиметра
          Вес изделия
          8,5–9  кг

        • Персональные настройки

          Настройки уровня крепости
          5
          Степени помола
          12
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Пользовательский интерфейс
          Сенсорный дисплей со значками
          Профили пользователя
          6 + гостевой
          Настройки температуры
          3
          Объем кофе и молока
          Регулируемый

        • Технические характеристики

          Емкость кувшина для молока
          0,6  л
          Емкость контейнера для отходов
          12  порций
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Тип бойлера
          Бойлер из нержавеющей стали
          Тип кувшина
          Контейнер для молока с пластиковой крышкой
          Емкость для зерен
          300  г
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Емкость поддона для капель
          500  мл
          Частота
          50  Гц
          Высота чашки (макс.)
          150  миллиметра
          напряжение
          230  В
          Цвет
          Металлическая передняя панель
          Длина шнура
          120  см
          Давление помпы
          15  бар

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Кофе
          • Американо
          • Капучино
          • Латте макиато
          • Латте
          • Кофе Crema
          • Ристретто
          • Эспрессо лунго
          • Эспрессо макиато
          • Итальянский капучино
          • Café au Lait
          • Флэт уайт
          • Дорожная кружка
          • Молочная пена
          • Теплое молоко
          • Горячая вода
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Да

        • Другие возможности

          Съемная варочная группа
          Да
          Герметичная конструкция
          Да
          Носик с подсветкой
          Да
          Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
          Да
          Быстрый нагрев бойлера
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс B
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5  Вт
          Потребляемая мощность при заваривании
          1500  Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          > 95 %

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            • 99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.
            • * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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