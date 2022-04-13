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16 видов кофе
6 пользовательских профилей
Металлическая передняя панель
Цветной TFT-дисплей
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.
Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.
Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.
5.0
из 5
47
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nikolay33
13/04/2022
Україна
Ця машина робить смачні напої!
Проста у використанні та смачно готує напої. Особисто мені сподобався дизайн та великий дисплей. Управління дуже просте та інтуїтивно зрозуміле.
Плюсы
Дизайн та смак напоїв
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6585/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6585/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Red black
29/09/2021
Україна
Большое количество напитков.
До этого пользовались старенькой Saeco, решили обновить на более современную кофемашину. Выбор упал на эту модель. Понравился интуитивно простой дисплей, выбор из 14 напитков, приготовление 2 молочных напитков одновременно, простая в обслуживании варочная группа, как и в старой модельки. Выбор крепости кофе тоже оказался на ура. Рекомендую данную кофемашину.
Плюсы
Количество напитков, керамические жернова, приготовление 2 молочных напитков сразу, легко обслуживается, большой выбор крепости и степеней помола.
Минусы
Пока не обнаружил.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Максимова
26/09/2021
Україна
Очень классная кофемашина
Давно хотела приобрести кофемашину, выбор был сложный,но почитав отзывы, посмотрел видеообзоры и проконсультировавшись с продавцами, выбор стал однозначно Saeco и именно эта модель. Вкуснейший кофе,простота в использовании и обслуживании,шикарный дизайн и что самое главное-приготовление 2х молочных напитков сразу. Я довольна выбором!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.