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Saeco GranAromaПолностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6585/00

5
| (47) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
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Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.
Посмотреть все преимущества

Персональная настройка кофе с шаблонами

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  • 16 видов кофе

  • 6 пользовательских профилей

  • Металлическая передняя панель

  • Цветной TFT-дисплей

Наслаждайтесь 16 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

Наслаждайтесь 16 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

47

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

13/04/2022

Україна

Україна

Ця машина робить смачні напої!

Проста у використанні та смачно готує напої. Особисто мені сподобався дизайн та великий дисплей. Управління дуже просте та інтуїтивно зрозуміле.

Плюсы

Дизайн та смак напоїв

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6585/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6585/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

29/09/2021

Україна

Україна

Большое количество напитков.

До этого пользовались старенькой Saeco, решили обновить на более современную кофемашину. Выбор упал на эту модель. Понравился интуитивно простой дисплей, выбор из 14 напитков, приготовление 2 молочных напитков одновременно, простая в обслуживании варочная группа, как и в старой модельки. Выбор крепости кофе тоже оказался на ура. Рекомендую данную кофемашину.

Плюсы

Количество напитков, керамические жернова, приготовление 2 молочных напитков сразу, легко обслуживается, большой выбор крепости и степеней помола.

Минусы

Пока не обнаружил.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

26/09/2021

Україна

Україна

Очень классная кофемашина

Давно хотела приобрести кофемашину, выбор был сложный,но почитав отзывы, посмотрел видеообзоры и проконсультировавшись с продавцами, выбор стал однозначно Saeco и именно эта модель. Вкуснейший кофе,простота в использовании и обслуживании,шикарный дизайн и что самое главное-приготовление 2х молочных напитков сразу. Я довольна выбором!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GranAroma SM6480/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Примечания

      1. 99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.

      2. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.