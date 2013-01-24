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Видео-обзор кофемашины от профессионального бариста:
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Saeco Xelsis
Xelsis
Цена магазина Philips
SM7685/00
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Saeco PicoBaristo Deluxe
PicoBaristo Deluxe
Цена магазина Philips
SM5570/10
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Saeco PicoBaristo
PicoBaristo
Цена магазина Philips
SM5473/10
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Отзыв клиента
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средняя оценка 5 / 5
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средняя оценка 4.9 / 5
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Количество напитков
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Функция LatteDuo
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Регулировка степени помола
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Фильтр воды
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Функция Coffee Equalizer ™
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Материал корпуса
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Технология Latte Perfetto
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Гарантия
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Зарегистрируйте автоматическую кофемашину Saeco или Philips в My Philips в течение трех месяцев со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.
CA6903/10
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