Saeco PicoBaristo 

Благодаря этому усовершенствованному фильтру, который очищает воду с помощью 3 уникальных технологий, вы можете готовить 5000 чашек кофе* без проведения очистки от накипи. Микропористый фильтр очищает воду от загрязнений. Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода, а благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше находится внутри фильтра, что обеспечивает более глубокую очистку. Для оптимальной работы кофемашины и превосходного вкуса кофе просто заменяйте фильтр каждые 3 месяца.

*На основании показаний кофемашины при использовании чашек объемом 0,1 л и 8 сменных фильтров