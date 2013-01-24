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    PicoBaristo

      Saeco

      напитки на любой вкус

      Xelsis
      PicoBaristo

      Xelsis 

      PicoBaristo

      Saeco  

      напитки на любой вкус

      Xelsis

      Xelsis 
      Incanto

      Incanto
      PicoBaristo

      PicoBaristo

        Ekspres PicoBaristo - zdjęcie z ukosa

        Saeco PicoBaristo 

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        10 превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении
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        Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола
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        Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto
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        Фильтр AquaClean позволяющий приготовить до 5000 чашек*
        Как это работает?
        Вся линейка
        * В случае 8 замен фильтра, согласно инструкции. Фактическое количество чашек зависит от выбранного типа кофе, режима полоскания и очистки.
        Цена магазина Philips
        Смотреть все кофемашины Saeco

        НОВАЯ КОФЕМАШИНА SAECO XELSIS

        Нова кавова машина Saeco Xelsis
        Откройте Saeco Xelsis

        Узнайте больше о Picobaristo

        Керамические жернова

        Керамичні жорна
        По сравнению с остальными автоматическими кофемашинами, в которых используются кофемолки со стальными жерновами, во всех кофемашинах Saeco применяются надежные 100%-но керамические жернова для максимальной экстракции аромата зерен. Мелкий помол для крепкого эспрессо или более крупный помол для более мягкого вкуса — экспериментируйте!

        Технология Latte Perfetto

        Технологія Latte Perfetto
        Запатентованная технология Saeco Latte Perfetto дважды взбивает молоко нажатием одной кнопки и подает плотную, горячую молочную пену прямо в чашку без разбрызгивания. Это возможно благодаря уникальной двухкамерной системе вспенивания молочного кувшина, который также поддерживает автоматический цикл очистки и может храниться в дверце холодильника.

        Готовьте легко до 5000 чашек *, не удаляя накипи

        Фільтр для води AquaClean
        Благодаря этому усовершенствованному фильтру, который очищает воду с помощью 3 уникальных технологий, вы можете готовить 5000 чашек кофе* без проведения очистки от накипи. Микропористый фильтр очищает воду от загрязнений. Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода, а благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше находится внутри фильтра, что обеспечивает более глубокую очистку. Для оптимальной работы кофемашины и превосходного вкуса кофе просто заменяйте фильтр каждые 3 месяца.
        *На основании показаний кофемашины при использовании чашек объемом 0,1 л и 8 сменных фильтров

        Гигиеничный кувшин с системой очистки паром

        Гігієнічне очищення молочника парою
        Поддерживайте непревзойденную чистоту молочного кувшина автоматической кофемашины без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение встроенного капучинатора: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE. Вкуснейший капучино в каждой чашке!
        * В случае 8 замен фильтра, согласно инструкции. Фактическое количество чашек зависит от выбранного типа кофе, режима полоскания и очистки.

        Бариста про SAECO PICOBARISTO 

        Відео-огляд кавомашини від професійного бариста

        Обзор баристы  

         

        Видео-обзор кофемашины от профессионального бариста:

        • Ключевые особенности
        • Качество кофе
        • Технологии
        • Резюме

        Выберите свою кофемашину SAECO

        Xelsis

        Saeco Xelsis

        Xelsis

        Цена магазина Philips
        SM7685/00
        Сравнить с текущим
        PicoBaristo Deluxe

        Saeco PicoBaristo Deluxe

        PicoBaristo Deluxe

        Цена магазина Philips
        SM5570/10
        Сравнить с текущим
        PicoBaristo

        Saeco PicoBaristo

        PicoBaristo

        Цена магазина Philips
        SM5473/10
        Сравнить с текущим

        Отзыв клиента

        средняя оценка 5 / 5
        средняя оценка 4.9 / 5

        Количество напитков
        • 15
        • 12
        • 10

        Функция LatteDuo
        • Есть
        • Нет
        • Нет

        Регулировка степени помола
        • 12
        • 12
        • 10

        Фильтр воды
        • AquaClean
        • AquaClean
        • AquaClean

        Функция Coffee Equalizer ™
        • Есть
        • Нет
        • Нет

        Материал корпуса
        • Нержавеющая сталь
        • Нержавеющая сталь и пластик
        • Нержавеющая сталь и пластик

        Технология Latte Perfetto
        • Есть
        • Есть
        • Есть

        Гарантия
        • 2 года +1
        • 2 года +1
        • 2 года +1
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