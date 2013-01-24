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    Xelsis

    Saeco 

    НАПИТКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

    Xelsis
    PicoBaristo

    Xelsis 

    Saeco

    НАПИТКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

    PicoBaristo

    PicoBaristo
    Incanto

    Xelsis

    Xelsis 

      Ekspres Xelsis - zdjęcie z ukosa

      Saeco Xelsis 

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      15 лучших кофейных напитков со всего мира — в вашем распоряжении
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      Полная персонализация напитков с помощью сенсорного экрана Coffee Equalizer™
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      Керамические жернова обеспечивают долгосрочную эффективность при приготовлении до  20 000 чашек кофе
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      8 профилей пользователей
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      Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
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      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
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      Превосходная молочная пена благодаря нашей технологии Latte Perfetto
      Как это работает?
      Вся линейка
      * В случае 8 замен фильтра, согласно инструкции. Фактическое количество чашек зависит от выбранного типа кофе, режима полоскания и очистки.
      Цена магазина Philips

      СОЗДАВАЙТЕ 15 ВИЗЫСКАННЫХ НАПИТКОВ ВМЕСТЕ С COFFEE EQUALIZER™ 

       

      От бархатного эспрессо до кремового капучино - создайте кофейный опыт, который удовлетворит ваши требования. Просто прикоснитесь к цветному сенсорному дисплею, чтобы выбрать из 15 рецептов кофе и настраивать их по своему вкусу с помощью эксклюзивного Coffee Equalizer ™. Для хранения избранных и персонализированных настроек и для вашего удобства - 8 профилей пользователей.

      Попробовать!

      ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ XELSIS


      Современная кофемашина с превосходным дизайном варит вкуснейший кофе и сочетает в себе все лучшие характеристики: стильный внешний вид, качественные напитки и новейшие технологии.

      Изысканный дизайн и качественные материалы

      Изысканный дизайн и качественные материалы

       

      Дизайн Xelsis был вдохновлен итальянской индустрией товаров класса люкс, где мастерство находит выражение в каждой детали, а для дизайна применяются благородные материалы и сдержанные строгие очертания. Xelsis — это элемент дизайна, который вы сможете с гордостью показать гостям.

      Готовьте 15 разных кофейных напитков всего одним нажатием

      Готовьте 15 разных кофейных напитков всего одним нажатием


      Насладитесь разнообразием напитков и готовьте кофе так, как вам нравится. От крепкого ристретто до бархатистого эспрессо, идеального капучино или латте макиато с восхитительной молочной пеной. Кроме того, вы сможете приготовить такие кофейные напитки, как кофе с молоком и оригинальный американо. Выбирайте настройки для своих напитков с удобством с помощью сенсорного экрана благодаря Coffee Equalizer™: эта функция позволяет регулировать крепость, объем, температуру и вкус кофе, количество и объем молочной пены, а также порядок подачи кофе и молока. 
      Готовьте 2 чашки кофейного напитка одновременно благодаря функции Latte Duo

      Насладитесь 2 чашками кофе сразу — в том числе капучино и латте макиато


      Готовьте одну или две порции любимого кофе, в том числе капучино и латте макиато, всего одним нажатием.       Наша запатентованная технология Latte Perfetto поможет приготовить молоко так, как это делают бариста, в соответствии с вашими рецептами и индивидуальными предпочтениями — от густой молочной пены до простого горячего молока. С помощью Coffee Equalizer™ можно выбрать густоту молочной пены, а также время добавления молока в напиток.
      Керамические жернова гарантируют долгосрочную эффективность при приготовлении до 20 000 чашек кофе

      Керамические жернова гарантируют долгосрочную эффективность при приготовлении до 20 000 чашек кофе


      Керамические жернова наших регулируемых кофемолок гарантируют 100%-ную долгосрочную эффективность и устойчивость к износу. Это значит, что качество помола кофе будет оставаться неизменно превосходным при приготовлении до 20 000 чашек кофе, в которых сохранится весь аромат свежих кофейных зерен.
      Saeco Xelsis AquaClean

      До 5000* чашек без проведения очистки от накипи


      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

       

      *Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки

      Высокая гигиеничность благодаря HygieSteam

      Простая очистка благодаря HygieSteam


      Функция HygieSteam по вашей команде очистит паром все части системы: от носика до трубок подачи молока. Кроме того, после каждого цикла приготовления напитка с молоком Saeco Xelsis автоматически очищает систему подачи молока с помощью струи пара, чтобы прибор был снова готов к использованию.

        VIP-СЕРВИС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ SAECO XELSIS      

        Узнать больше 

        Познакомьтесь с линейкой Saeco Xelsis


        Готовьте кофе простым нажатием кнопки благодаря нашей высококлассной кофемашине Xelsis. Какая модель подходит вам больше всего? Это зависит от ваших предпочтений в кофе, интерьера кухни и желаемых затрат. Узнайте ниже, какая модель подойдет именно вам.

        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Цена магазина Philips
        Автоматическая кофемашина
        Сравнить функции
        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Цена магазина Philips
        Автоматическая кофемашина
        Сравнить функции
        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Цена магазина Philips
        Автоматическая кофемашина
        Сравнить функции

        Материалы и расцветки
        • Нержавеющая сталь
        • ABS, черный и серебристый
        • ABS, яркий черный

        Решение для напитков с молоком
        • Технология Latte Perfetto
        • Технология Latte Perfetto
        • Технология Latte Perfetto

        Тип дисплея
        • TFT
        • ЖК
        • ЖК

        Тип молочника
        • Металлическая крышка контейнера для молока
        • Контейнер для молока
        • Контейнер для молока

        Количество кофейных напитков
        • 15
        • 12
        • 12

        Coffee Equalizer
        • Да
        • Нет
        • Нет

        Количество пользователей
        • 8
        • 6
        • 6

        Гарантия
        • 2 года
        • 2 года
        • 2 года
        Все автоматические кофемашины

        Дополнительный год гарантии    

         

        Зарегистрируйте автоматическую кофемашину Saeco или Philips в My Philips в течение трех месяцев со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.

         

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