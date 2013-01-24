Saeco Xelsis 



Готовьте одну или две порции любимого кофе, в том числе капучино и латте макиато, всего одним нажатием.

Наша запатентованная технология Latte Perfetto поможет приготовить молоко так, как это делают бариста, в соответствии с вашими рецептами и индивидуальными предпочтениями — от густой молочной пены до простого горячего молока. С помощью Coffee Equalizer™ можно выбрать густоту молочной пены, а также время добавления молока в напиток.