Saeco Xelsis 

Готовьте 15 разных кофейных напитков всего одним нажатием
Насладитесь разнообразием напитков и готовьте кофе так, как вам нравится. От крепкого ристретто до бархатистого эспрессо, идеального капучино или латте макиато с восхитительной молочной пеной. Кроме того, вы сможете приготовить такие кофейные напитки, как кофе с молоком и оригинальный американо. Выбирайте настройки для своих напитков с удобством с помощью сенсорного экрана благодаря Coffee Equalizer™: эта функция позволяет регулировать крепость, объем, температуру и вкус кофе, количество и объем молочной пены, а также порядок подачи кофе и молока.