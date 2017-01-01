Аксессуары для приготовления пищи (8)
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HD9904/00
- Двухуровневый аксессуар
- Подходит для мультипечей VIVA
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HD9940/00
- Подходит для линейки HD962X
- Подходит для линейки HD964X
- Приготовление разнообразных блюд
- Антипригарное покрытие
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HD9950/00
- Набор для вечеринки
- Двухуровневый аксессуар — 1 шт.
- Разделитель для еды — 1 шт.
- Брошюра с рецептами — 1 шт.
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HD9951/00
- Набор для гриля
- Сковорода-гриль — 1 шт.
- Шпажки — 6 шт.
- Брошюра с рецептами — 1 шт.
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HD9952/00
- Набор для выпечки
- Форма для выпечки — 1 шт.
- Силиконовые формы для кексов — 9 шт.
- Брошюра с рецептами — 1 шт.
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