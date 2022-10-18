Выберите подходящую скорость потока

Ваш малыш будет вашим проводником

Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, для удобного кормления лучше выбрать соску с быстрым потоком молока.