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Выберите подходящую скорость потока
Ваш малыш будет вашим проводником
Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, для удобного кормления лучше выбрать соску с быстрым потоком молока.
Новая соска Natural Response
Не только ощущается, но и работает как грудь
Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью.
Наши новые инновации
Поддерживайте собственный ритм питья ребенка, как при грудном вскармливании
Наша новая соска Natural Response обеспечивает поток молока только во время активного питья малыша, что позволяет легко переключаться между кормлению грудью и из бутылочки.
Найдите оптимальный поток
Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока.
Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.
Проявите терпение
Наши новые соски Natural Природный поток – это новый опыт для вашего ребенка. Так же, как и в случае грудного вскармливания, для правильного кормления требуется несколько попыток. Это вполне естественно.
Узнай больше
Справочник по грудному вскармливанию
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