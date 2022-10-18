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    Баннер "Детские бутылочки"

    Детские бутылочки

    Кормление, комфортное для вас и вашего малыша

    Последние инновации

    Поддерживает ритм питья младенца, совсем как при кормлении грудью

    Бутылочка Natural Природный Поток

    Бутылочка Natural Природный Поток

    Имитирует форму и функциональность груди
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    Бренд товаров для матери и ребенка №1, рекомендовано мамами¹

    Philips Avent

    Бренд товаров для матери и ребенка №1, рекомендовано мамами¹

    Выберите подходящую скорость потока

    Выберите подходящую скорость потока

    Ваш малыш будет вашим проводником

    Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, для удобного кормления лучше выбрать соску с быстрым потоком молока.

    Не только ощущается, но и работает как грудь

    Новая соска Natural Response

    Не только ощущается, но и работает как грудь

    Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью.

    Поддерживайте собственный ритм питья ребенка, как при грудном вскармливании

    Наши новые инновации

    Поддерживайте собственный ритм питья ребенка, как при грудном вскармливании

    Наша новая соска Natural Response обеспечивает поток молока только во время активного питья малыша, что позволяет легко переключаться между кормлению грудью и из бутылочки.

    Найдите оптимальный поток

    Найдите оптимальный поток

    Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока.

    Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

    Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

    Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.

    Проявите терпение

    Проявите терпение

    Наши новые соски Natural Природный поток – это новый опыт для вашего ребенка. Так же, как и в случае грудного вскармливания, для правильного кормления требуется несколько попыток. Это вполне естественно.

    Баннер приложения Беременность+

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    Справочник по грудному вскармливанию

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    Подогреватели для детских бутылочек

    Подогреватели для детских бутылочек
    Молокоотсосы и средства по уходу за грудью

    Молокоотсосы и средства по уходу за грудью

    Правовые оговорки

    ¹ На основании данных онлайн-опроса, проведенного GemSeek в декабре 2011 г.; в опросе приняло участие более 8000 женщин, использующих детские товары различных производителей.

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    ООО «Филипс Украина»
    03038, Украина
    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

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