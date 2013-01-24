Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
1

Ключевые слова для поиска

Lumea SC1995/00

 

 

Philips Lumea

Фотоепілятор Philips Lumea

До 8-ми тижнів бездоганно гладенької шкіри без волосся*

SC1995/00

* Після 4-5 процедур за умови використання згідно інструкції

Philips Lumea

Лагідні імпульси світла забезпечують гладеньку шкіру надовго і без болю
Клінічно доведено можливість використання на ногах, лінії бікіні, під пахвами та на обличчі
Дерматологічно протестовано для безпечного та ефективного використання удома
5 налаштувань інтенсивності світлового імпульсу для різних типів шкіри

Вироби

Який фотоепілятор Philips Lumea підходить для мене?
SC1995/00
Ділянка для застосування
Тіло
Обличчя
Ресурс лампи (спалахи)
250.000
Режим застосування
Режим Stamp and Flash для складних в обробці ділянок
Режим Slide and Flash для швидкої обробки великих ділянок
Ефективність
Бездротове використання
Час заряджання
X
Час роботи
X
Насадка для тіла
4 cm²
Налаштування
5
Швидкість кожної процедури
Обличчя
X
Одна пахва
1 хв
Уся лінія бікіні
1 хв
Одна гомілка
8 хв

Kura Philips Lumea ir man piemērota?

SC1995/00
BRI863/00
Ділянка для застосування
  • Тіло
  • Спалахи 250.000
Ділянка для застосування
  • Тіло
  • Обличчя
  • Спалахи 200.000
Режим застосування
  • Зупинка і подача імпульсу: для обробки окремих місць та вигнутих ділянок
  • Пересування і подача імпульсу: для плавного, швидкого застосування
Режим застосування
  • Зупинка і подача імпульсу: для обробки окремих місць та вигнутих ділянок
  • Пересування і подача імпульсу: для плавного, швидкого застосування
Ефективність
  • Віконце застосування 4 cm²
  • Налаштування 5
Ефективність
  • Налаштування 5
Швидкість кожної процедури
  • Одна пахва 1 min
  • Уся лінія бікіні 1 min
  • Одна гомілка 8 min
Швидкість кожної процедури
  • Обличчя 1 min
  • Одна пахва 1 min
  • Уся лінія бікіні 1 min
  • Одна гомілка 5 min