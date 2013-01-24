Philips Lumea було розроблено з турботою про вашу безпеку. Важливо відзначити, що прилад не підходить для використання у деяких випадках.

• Використання IPL не є ефективним на рудому, сивому або світлому волоссі. Також IPL не підходить для дуже темної шкіри, так як це може призвести до пошкодження шкіри, таких як опіки, пухирі або знебарвлення. Звіртеся з таблицею типів шкіри і кольору волосся, що додається, щоб побачити, чи Philips Lumea підходить саме вам.

• Philips Lumea не повинні використовувати жінки з такими захворюваннями, як рак шкіри чи інші ракові захворювання, епілепсія, судинні захворювання, аутоімунні захворювання, колагеноз, в яких утворювалися келоїдні рубці чи спостерігалося погане загоювання ран. Якщо на ділянках, які потрібно обробити, є ураження шкіри. Якщо шкіра чутлива до світла і на ній швидко виникають алергічні реакції. Якщо ви приймаєте будь-які ліки будь ласка, перевірте інструкції, щоб дізнатися, чи вони потенційно можуть викликати фоточутливість. Якщо препарати, які ви приймаєте, можуть викликати фоточутливість, не використовуйте Philips Lumea. Інші ліки також можуть викликати реакцію, тому, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.

• Не використовуйте IPL, якщо ви вагітні або годуєте грудьми.

• Не використовуйте поблизу пірсингу, татуювань, на місцях від ін'єкцій (наприклад інсуліну), кардіостимуляторів або імплантатів.

• Дивіться інструкцію для отримання більш докладної інформації.

