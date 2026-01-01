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Больше не доступен
10FF2M4/00
За каждым снимком - история
Увеличенный экран для дополнительного удобства просмотра! Смотрите цифровые фотографии с высокой плотностью пикселей, идеальными цифровыми цветами и со всем богатством профессиональных снимков на большом экране фоторамки 10FF2M4.
25,9 см (10,2") ЖК-дисплей
23,9 см (9,4") обл. просмотра
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.
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