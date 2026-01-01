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Фоторамка

10FF2M4/00

За каждым снимком - история

Увеличенный экран для дополнительного удобства просмотра! Смотрите цифровые фотографии с высокой плотностью пикселей, идеальными цифровыми цветами и со всем богатством профессиональных снимков на большом экране фоторамки 10FF2M4.

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За каждым снимком - история

  • 25,9 см (10,2") ЖК-дисплей

  • 23,9 см (9,4") обл. просмотра

Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.

Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения

Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

Четыре сменных обрамления, соответствующих вашему интерьеру и вкусу

Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.

Технические характеристики

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