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Больше не доступен
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10FF2M4/00
Больше не доступен
Фоторамка поддерживает карты Compact Flash (CF) II?
Фоторамка Philips поддерживает прогрессивный JPEG?
Можно ли увеличить объем памяти на фоторамке Philips?
Можно ли использовать фоторамку при авто отключении?
Можно ли использовать 2 карты памяти на фоторамке?
Можно ли отображать на фоторамке одно изображение?
Как правильно очищать экран фоторамки?
Можно ли зарядить фоторамку быстро?
Как будут отображаться изображения с высоким разрешением?
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