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Расширенная гарантия 3 года
279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
68,5 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. Это дисплей сертифицирован AMD FreeSync™ Premium Pro и создает игровой процесс в формате HDR с переменной частотой обновления VRR — оцените это сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Награды
1.0
из 5
1
Отзыв
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Минусы
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Этот отзыв про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Этот отзыв про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
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Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.