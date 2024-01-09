КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
    Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Evnia Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
    Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения
  • Оптимизировано под консоли нового поколения

Evnia Gaming MonitorДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

279M1RV/00

1
| (1) Отзыв

1 награда

Оптимизировано под консоли нового поколения
Этот дисплей предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените визуализацию высочайшего уровня и точную цветопередачу с дисплеем UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 обеспечит яркость и качество изображения.
Посмотреть все преимущества

Оптимизировано под консоли нового поколения

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 см (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.

AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. Это дисплей сертифицирован AMD FreeSync™ Premium Pro и создает игровой процесс в формате HDR с переменной частотой обновления VRR — оцените это сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-1679621

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

1.0

из 5

1

Отзыв

5
4
3
2

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Минусы

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Этот отзыв про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Этот отзыв про Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

      3. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      5. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

      6. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      7. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      8. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

      9. Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®

      12. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

      13. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.